Xàtiva aprova la modificació de l'ordenança de mobilitat per incloure els patinets i bicicletes elèctriques

El plenari municipal de Xàtiva ha aprovat una modificació de l’ordenança municipal de mobilitat per tal d’incorporar criteris de circulació dirigits a vehicles de Mobilitat Personal (patinets elèctrics i bicicletes elèctriques), la qual ha comptat amb els vots a favor del PSPV i Ciudadanos, l’abstenció del PP i el vot en contra de Xàtiva Unida.

La modificació preveu entre d’altres que les bicicletes, monopatins, patins i altres cicles impulsats per energia muscular circulen obligatòriament pels carrils bici, per les calçades en zones 30 o per les vies senyalitzades específicament. Quan no existeixen aquests podran circular per la calçada i quan el carril bici estiga en la vorera els ciclistes no podran superar la velocitat de 15 km/h.

El regidor de Seguretat Ciutadana i portaveu de Ciudadanos, Juan Giner, ha manifestat que "incorporem en aquesta ordenança als nous vehicles als que no es feia referència i estan proliferant al nostre entorn en els últims anys, convertint-se en un mitjà alternatiu de desplaçament", mentre que el portaveu del PSPV Ignacio Reig ha expressat que "la modificació regularà els espais per on circularan aquests vehicles, classificant els diferent tipus. Per a nosaltres és benvinguda aquesta modificació que atenen a les actuals necessitats de regulació".

El regidor del PP Marcos Sanchis ha explicat l’abstenció del seu grup assegurant que "les formes no semblen les més adequades perquè no s’ha explicat la modificació amb suficient antelació i no se’ns ha demanat opinió. Esperem que després d’aquesta aprovació inicial es puga donar participació per clarificar alguns aspectes".

El portaveu de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, ha defensat el seu vot contrari exposant que "la manera més adequada d’aprovar una modificació no és aquesta, ja que aquest espai hauria d’haver passat per la Mesa de Mobilitat, tal i com ja va passar a finals de la legislatura anterior. Ens sorprèn que en aquesta modificació no es faça cap menció al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible".

Després de l’aprovació, aquesta modificació de l’ordenança de mobilitat se sotmetrà a exposició per l’espai de 30 dies per a les pertinents al·legacions, donant-se per aprovada de forma definitiva en cas de no realitzar-se cap.