Xàtiva i Algemesí tornen a decretar restriccions de cara a Nadal després de repuntar la incidència de positius per COVID-19

Aquest dijous s'implementen mesures restrictives municipals anticovid a les localitats de Xàtiva i Algemesí després de l'increment de positius que s'han patit durant les dues últimes setmanes. Aquestes mesures arribaran a Nadal, encara que el temps és diferent entre les dues ciutats.

Així dues setmanes després de que l’alcalde de Xàtiva anunciara una suavització de les mesures anticovid a la ciutat Roger Cerdà ha hagut de tornar a endurir-les. I és que la xifra d’incidència dels últims 14 dies ha passat a ser de 523,42 positius per cada 100.000 habitants, o el que és el mateix, ha hagut un total de 153 nous positius durant les últimes setmanes. Aquesta incidència a més situa Xàtiva per sobre de la incidència mitjana del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent que és de 348,56 casos.

Amb aquest repunt Cerdà ha anunciat les noves restriccions que duraran 15 dies i s’aplicaran en principi del 17 al 31 de desembre, però que podrien prorrogar-se segons l’evolució dels contagis.

L’alcalde de Xàtiva ha explicat que les alarmes van saltar després de les dades registrades durant el cap de setmana. Per aqueix motiu, el dimarts es va convocar una “reunió d’urgència” amb Salut Pública i amb la direcció de l’Hospital. Va ser llavors, després de detectar una acceleració dels contagis els últims dies, quan l’administració municipal va decidir tornar a les restriccions adoptades al novembre, quan la incidència acumulada era fins i tot menor, 301,05 casos per cada 100.000 habitants.

D’aquesta manera durant les pròximes dues setmanes queden suspeses totes les activitats municipals culturals, turístiques i esportives en el nucli urbà de la ciutat, així com en els disseminats i les pedanies.

L’entrada al tradicional Betlem monumental també queda suspesa i només podrà visitar-se des del seu perímetre exterior. Es tancarà al públic de manera temporal les instal·lacions municipals, inclòs un dels principals reclams turístics de la ciutat com és el Castell. No obstant això, existeixen algunes excepcions com la Casa de la Ciutat a la qual s’accedirà amb cita prèvia, el conservatori que es regirà pel seu horari educatiu, i el cementeri.

Així mateix, la circulació del tren turístic i la escoleta de Nadal s’han suspés. Mentre que la programació del Gran Teatre, que es va presentar fa a penes una setmana, s’ha ajornat fins a una nova data. Les instal·lacions esportives municipals es tancaran de manera temporal i en elles només es permetrà l’activitat federada a porta tancada. “Aquestes mesures faran que les festes de Nadal d’enguany siguen molt diferents a les d’altres anys, però és això el que necessitem en aquest moment. Demane comprensió, sacrifici i un comportament responsable, només així podrem superar la pandèmia”, reclama Cerdà.

Malgrat l’empitjorament de les xifres a Xàtiva, l’alcalde assegura que s’ha descartat, en aquests moments, el tancament perimetral de la ciutat. El primer edil socialista assenyala que la situació a l’hospital “no és preocupant”, i que això, al costat d’altres factors, fan que s’allunye la possibilitat del tancament de Xàtiva.

A la reunió del dimarts també van assistir els comandaments de la Policia local, nacional i autonòmica i de la Guàrdia Civil per a establir els operatius que es posaran en marxa per part dels cossos i forces de seguretat. Aquestes actuacions preveuen un redoblament dels esforços policials, especialment en les zones d’oci com les terrasses dels bars o els centres comercials.

Algemesí amb mesures “fins a un altre avís”

Pel que fa a Algemesí el govern municipal ha decidit tornar a aplicar mesures extraordinàries anticovid després de tornar a augmentar la incidència de contagis a la ciutat arribant a 457,36 positius per cada 100.000 habitants. Però a més el ban publicat pel govern de Marta Trenzano explica que les restriccions que entren en vigor a partir d’aquest dijous 17 de desembre estaran vigents “fins a un altre avís”, és a dir, de forma temporalment indefinida.

En xifres absolutes, segons dades del Departament de Salut de la Ribera, en els últims 14 dies han augmentat en 25 els positius, per la qual cosa s’arriben als 125 casos actius actualment.

Entre les mesures restricitives anunciades es tornaran a suspendre tots els actes culturals i institucionals i es tancaran al públic algunes instal·lacions municipals com la biblioteca, on només estarà permés el préstec de llibres amb cita prèvia, el Teatre Municipal, l’aula d’estudi i el Museu de la Festa. Per part seua, el consistori oferirà un servei presencial al 50% i donarà prioritat a aquelles persones que assistisquen amb cita prèvia.

També es tancarà l’àrea recreativa de la Xopera, on si que es podrà anar a fer exercici físic com córrer o caminar, i es tancaran els jocs infantils dels parcs. I respecte a les activitats esportives municipals, quedarà prohibida l’entra de públic als partits i als entrenaments, i l’ús de vestidores i dutxes no estarà permés en cap recinte d’esportiu.

No obstant això, el mercat que se celebra els dissabtes es continuarà realitzant amb un 100% dels llocs, però amb un aforament limitat a la meitat. Des de l’administració municipal han anunciat que es doblegaran els torns de la Policia Local en certes dates puntuals per a verificar el compliment, tant de les restriccions municipals, com de les autonòmiques. L’ajuntament ha recordat que només aplica mesures en aquells àmbits que són de la seua competència.