Xàtiva no celebrarà les falles aquest 2021, la primera ciutat que les ajorna per a l'any vinent

Xàtiva no tindrà falles aquest 2021 definitivament. Així ho van aprovar aquest dilluns els fallers reunits en l'Assemblea de Presidents on les 19 comissions de la ciutat van decidir no celebrar-les en aquest mes de setembre, com obria l'oportunitat la Generalitat, i s'esperaran a les seues dates tradicionals de març de 2022.

Des de la Junta Local Fallera s'assegura que "no ha sigut fàcil" prendre la decisió, alhora que demanava "respecte a la decisió" que s'ha pres "democràticament" i perquè "servisca per a començar a treballar units i unides per a les Falles 2022.

Amb aquesta decisió de les falles de Xàtiva de no celebrar les festes en 2021 es trenca la tònica que fins ara havien pres les principals ciutats valencianes que celebren aquesta festivitat com la mateixa València, Alzira, Sagunt o Gandia que han decidit sí que celebrar les seues falles.

No obstant això Xàtiva també segueix la senda que sí s'ha pres per altres celebracions com les Fogueres de Sant Joan d'Alacant, els Moros i Cristians d'Ontinyent i Villena, o també la Tomatina de Buñol, totes elles festes multitudinàries que hauran d'esperar un any més per a viure les celebracions als carrers.