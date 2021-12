Xàtiva pressuposta 1,8 milions per construir un segon pavelló esportiu auxiliar

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha iniciat el procediment de licitació de les obres de desdoblament del pavelló Francisco Ballester, que a la pràctica suposaran la construcció d’un nou pavelló esportiu municipal al costat de les actuals instal·lacions. Les obres tenen un pressupost de 1,8 milions d’euros i el projecte ha estat realitzat per l’estudi d’enginyeria Segura i Roldán.

L’alcalde ha qualificat com a "una magnífica notícia" l’inici dels tràmits de la licitació de les obres. Cerdà ha explicat que aquest nou pavelló constituïa una "autèntica necessitat per als clubs de la ciutat, els quals han participat en l’elaboració del projecte". L’alcalde ha manifestat que "invertir en infraestructures esportives és invertir en salut i en millora de la qualitat de vida dels xativins i xativines. Per això, durant l’anterior legislatura férem la piscina coberta i en aquesta farem el nou pavelló", recorda Cerdà.

La nova instal·lació esportiva ocuparà 2.165 m², sobre una zona d’actuació que suma un total de 6.675,80 m². El nou pavelló projectat al costat del pavelló Francisco Ballester formarà part d’una gran illa de dotacions públiques i privades entre les quals hi ha el British School, el Seminari Menor Diocesà i Col·legi Claret, la Universitat Catòlica i el futur edifici del col·legi Pla de la Mesquita .

L’edificació estarà constituïda per dos edificis diferenciats: la pista poliesportiva pròpiament dita i un edifici auxiliar que serveix de nexe d’unió amb el pavelló Francisco Ballester. La pista és una nau totalment diàfana per a la pràctica esportiva, amb una alçada lliure 7,55 m, que podrà albergar dues pistes de bàsquet o voleibol transversals per a la pràctica simultània o una sola pista d’handbol/futbol sala/bàsquet de forma longitudinal. Comptarà amb un dispositiu de divisió d’ambients mitjançant cortina motoritzada. Aquest nou espai esportiu de la ciutat disposarà d’il·luminació natural suficient que no cause enlluernaments i permeta un ús autònom durant el dia.

Per part seua, l’edifici nexe unirà el pavelló Francisco Ballester amb el nou pavelló per mitjà d’un distribuïdor. Albergarà, a més, dependències com a vestuaris i lavabos, cambres tècniques per a aerotèrmia, quadre elèctric, comptador d’aigua i magatzems, tots ells organitzats al voltant d’un pati que aporta il·luminació i ventilació natural. Sobre la coberta d’aquest edifici nexe, es localitzen la unitat exterior d’aerotèrmia i un grup electrogen per a la instal·lació.

La funció principal del nou pavelló auxiliar serà la pràctica d’entrenaments dels diferents clubs usuaris. Per això, es preveu una zona que podrà albergar un nombre acotat d’espectadors. Així mateix, es conservarà la diferenciació funcional entre espectadors i esportistes preexistent al pavelló actual. En aquest sentit, es conservaran els dos accessos públics a l’espai de les graderies i un únic accés per a esportistes. La solució constructiva proposada per a l’envolupant de l’edifici pretén limitar la demanda energètica que cal per aconseguir el confort tèrmic desitjat.

Amb el plantejament previst per a aquestes obres, es fa necessari el traçat d’un nou vial que ordenarà tot el sol fins al límit amb la parcel·la del Pla de la Mesquita i que servirà també per donar accés a la part posterior de l'illa i a la zona d’aparcament del nou pavelló, amb capacitat per a 73 places i 4 reservades per a persones amb diversitat funcional. S’habilitarà un nou accés per a vehicles des de la ronda, mantenint l’existent com a sortida de les instal·lacions. Es pretén donar així més fluïdesa a la zona d’aparcament.