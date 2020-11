Xàtiva tindrà un pressupost de 33,3 milions per 2021 amb reforçament de les partides per contrarestar la COVID

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà i el regidor d’Economia i Hisenda, Nacho Reig, han presentat aquest matí els pressupostos municipals de l’Ajuntament de Xàtiva per a l’exercici 2021. El pressupost de 2021 se situa en els 33,3 milions d’euros, el que suposa un increment de més de 3 milions respecte l’exercici anterior. Els pressupostos 2021 van enfocats a la reactivació econòmica mitjançant el reforç de l’escut social i un fort increment en la inversió pública que creixerà un 68% fins a arribar als 7,8 milions d’euros. Es tracta d’uns pressupostos responsables front a l’escenari provocat per la pandèmia, amb unes conseqüències difícils d’anticipar, tant en allò econòmic com en allò social.

“Aquests són uns nous pressupostos per a una nova realitat marcada per la Covid-19 i per les conseqüències que la pandèmia està tenint a la nostra ciutat. Estem obligats a ser responsables en l’impuls econòmic que la ciutat necessita, amb les empreses, les pimes, els comerços i les famílies que necessiten ara més que mai l’escut social de la nostra ciutat”, ha expressat l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, qui ha indicat que “aquests són els pilars del pressupost 2021 junt amb un gran programa d’inversions, el més important dels darrers anys, perquè les administracions públiques han de ser el motor de l’economia local”.

El reforç de l’escut social, una de les preocupacions sempre presents en el govern municipal, es posa de manifest amb la destinació de majors recursos econòmics per a partides com Benestar Social o Sanitat. En el cas de la partida de Benestar Social, l’increment se xifra en un percentatge del 28,5%. Per la seua banda, els pressupostos municipals de 2021 reflecteixen un creixement exponencial de la partida de Sanitat, que puja un 480%.

Amb tot, el major increment per capítols es produeix en l’apartat d’inversions, amb un increment global del 68%. La principal novetat que presenten els pressupostos de 2021 és la consignació d’1,8 milions per al desdoblament del pavelló esportiu, amb la construcció d’un nou recinte esportiu entre el pavelló Francisco Ballester i el solar del futur col·legi del Pla de la Mesquita, infraestructura que en 2021 rebrà 1.886.300 euros.

Altres actuacions significatives incloses al Pla Edificant que apareixen en el pressupost municipal 2021 són les anualitats per a reforma del CIPFP la Costera, amb 636.967 euros o la construcció d’un nou aulari a l’IES Josep de Ribera, amb 410.294 euros.

També apareix per primera vegada una partida destinada al futur Centre Raimon Activitats Culturals (CRAC), que s’ubicarà a la part monumental del convent de Santa Clara, amb una injecció de recursos de 500.000 euros.

El capítol d’inversions es completa amb la reforma prevista a la Glorieta José Espejo, amb 203.611 euros i altres 200.000 euros per al Pla Social del Pla Director d’Inversions. Les obres d’accessibilitat als locals de les bandes de música rebran la quantitat de 160.131 euros, mentre que la construcció de la connexió urbana del futur carril bici entre Xàtiva i La Pobla Llarga i l’estació de trens rebrà una inversió 141.279 euros. Finalment, la reforma del Museu Faller és durà a terme amb una inversió de 36.000 euros.

En altre ordre de coses, cal destacar que les partides destinades a la reactivació econòmica de la ciutat creixen un 170%. Es manifesta així l’aposta municipal pel recolzament a la recuperació de les pimes de la ciutat, un factor que el govern considera clau per a tornar a la senda del creixement. La previsió de la no celebració d’alguns actes que anualment conciten afluència massiva de públic -previsió basada en les restriccions ocasionades a conseqüència de la pandèmia- permet alliberar una quantitat pròxima als 200.000 euros que es redistribueix amb la finalitat d’alimentar les partides de reforç de l’escut social i de reactivació econòmica.

“Aquest és un dels pressupostos més alts en la història de Xàtiva, amb un increment notable respecte al passat any, però al mateix temps són uns pressupostos excepcionals que no segueixen la dinàmica d’altres anys atès que hi ha hagut un canvi en les prioritats municipals. La crisi sanitària ens ha posat davant uns problemes desconeguts fins ara”, ha manifestat el regidor d’Economia i Hisenda Ignacio Reig, qui ha afegit que “es reordenen algunes partides que difícilment es podran dur a terme en la conjuntura actual, com el pressupost per a grans esdeveniments que es redistribueix en altres partides”.

L’alcalde Roger Cerdà ha conclòs expressant que “volem que quan la pandèmia passe, els veïns i veïnes se senquen orgullosos de com hem afrontat la pandèmia, amb decisions clares respecte a les prioritats del nostre dia. És el moment de la gestió i de la unitat d’acció, perquè estar en contra d’aquests pressupostos és estar en contra del benestar i de la qualitat de vida de les famílies xativines. Junts superarem aquesta situació i farem que Xàtiva siga una ciutat de progrés, que avance sense deixar a ningú enrere”.