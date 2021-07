Compte arrere per a la creu franquista de Castelló: l’ajuntament la cedirà al bisbe i el PP prepara una denúncia

La creu franquista del parc Ribalta de Castelló de la Plana té els dies comptats. La regidora de Memòria Històrica de l’Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz, ha signat la resolució que ordena la retirada del monument als caiguts i ha comunicat la decisió a la Direcció General de Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana. “Basant-nos en la legalitat i en l’informe de la Direcció General de Qualitat Democràtica, que determina que el monument és un vestigi d’exaltació franquista, i com a regidora amb les competències delegades de Memòria Democràtica, ordene la retirada del monument als caiguts del parc Ribalta”, ha informat l’edil de Compromís.

El monument, construït el 1944, passarà a les mans del bisbe de Sogorb-Castelló, que ha acceptat “acollir la creu llatina en un àmbit diocesà per mantindre’n així el caràcter religiós i conservar-la adequadament”. La diòcesi va mostrar la seua oposició a la retirada del monument franquista, que va titlar de “totalment improcedent”, amb un argumentari calcat de les al·legacions del PP i de Ciutadans, dues formacions que creuen que la creu va ser resignificada el 1979. L’ampliació del parc Ribalta “no hauria de significar la desaparició d’un dels seus elements consubstancials històrics que ja forma part de la memòria visual intrínseca de la ciutat”, defensa la diòcesi.

L’Ajuntament de Castelló, governat pel PSPV-PSOE, Compromís i Podem, ha comunicat la decisió a l’Àrea d’Obres i Projectes Urbans, perquè execute el projecte de retirada del monument i ampliació del parc castellonenc, i a l’Àrea de Patrimoni, encarregada d’iniciar el procediment de cessió de la creu a la diòcesi de Sogorb-Castelló. L’edil s’ha reunit amb els representants diocesans per oferir-los la creu, una opció que han acceptat. El consistori ha anunciat que comunicarà la resolució a les persones que han formulat al·legacions a l’expedient.

El consistori disposa de l’autorització de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana per a executar el projecte de retirada del monument i l’ampliació del jardí del parc Ribalta, catalogat com a Bé d’Interés Cultural (BIC) i de titularitat municipal. L’expedient de retirada del monument ha comptat amb més d’un centenar d’al·legacions a favor.

A més, el Comité Tècnic d’Experts per a la valoració de la retirada dels vestigis vinculats a la Guerra Civil i la Dictadura de la Comunitat Valenciana va determinar que el monument “continua sent en l’actualitat un signe d’exaltació de la Guerra Civil i la dictadura per a ser un punt de concentració per a l’exaltació del franquista en dates concretes”.

La portaveu del PP: “Una creu que no molesta ningú”

El PP, tal com va avançar en les seues al·legacions, ha tornat a amenaçar de denunciar pels presumptes delictes de prevaricació i falsedat documental l’alcaldessa socialista Amparo Marco. La portaveu popular a l’Ajuntament de Castelló, Begoña Carrasco, ha defensat que la decisió de retirar la creu “està basada en una definició que ignora, conscientment i a gratcient, la vertadera identitat del monument, que no té res a veure amb la creu dels caiguts ni cap simbologia franquista, sinó que ara és un mer símbol religiós d’homenatge i record a les víctimes de la violència sense exaltació ideològica de cap mena”. “El que avisa no és traïdor”, afig Carrasco.

La portaveu popular ha dit que el PP es reserva “la realització de totes les accions que considerem necessàries per a preservar els drets dels castellonencs”. Carrasco ha criticat els partits del Pacte de Fadrell pel seu “sectarisme” i considera que la capital de la Plana “té ara mateix mil i una prioritats abans de l’enderrocament d’una creu que no molesta ningú”.

El portaveu de Ciutadans, Alejandro Marín-Buck, ha al·ludit a una pretesa crisi en l’Àrea de Cultura i en la d’Urbanisme del consistori. “Hi havia ganes de signar l’ordre, sí, moltes, però una mica de venjança, potser també. Per això els castellonencs necessitem explicacions i en Ciutadans les hem demanades”, ha afegit Marín-Buck.