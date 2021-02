La Comunitat Valenciana autoritza la reobertura de les terrasses fins a les 18.00 hores i el comerç tornarà a tancar a les 20.00 hores

Els bars i restaurants de la Comunitat Valenciana podran obrir de nou les seues terrasses i els tancaments perimetrals de les ciutats de més de 50.000 habitants finalitzaran aquest cap de setmana, últim que estaran en vigor.

El president Ximo Puig ha donat a conéixer aquest dijous després de la reunió de la mesa interdepartamental els detalls de l'inici de la desescalada amb les noves mesures que hauran de seguir el comerç, l'hostaleria, les activitats esportives, a més de les relatives a reunions entre no convivents. Totes elles entraran en vigor a les 00 hores de dilluns 1 de març.

En concret, els bars podran obrir exclusivament les terrasses fins a les 18.00 hores, amb grups com a màxim de quatre persones per taula, amb un 75% d'ocupació i amb ús obligatori de màscares (excepte en el moment de consumir). De moment no es contempla l'obertura dels espais interiors, com demanava la patronal.

Quant als comerços, podran recuperar el seu horari habitual i per tant podran tancar de nou a les 20.00 hores amb un aforament ampliat al 50%, tal com demanava sector.

Sobre les trobades socials en la via pública, s'amplia de dues a quatre persones, mentre en els domicilis particulars es manté la prohibició de reunions entre no convivents, amb les mateixes excepcions vigents.

A més, s'eliminen els tancaments perimetrals de les ciutats de més de 50.000 habitants a partir del pròxim cap de setmana, però es manté el confinament de l'autonomia.

Les activitats esportives a l'aire lliure tornen a permetre's amb un aforament d'un 30%, però es mantenen prohibides en interiors, per la qual cosa els gimnasos es mantindran tancats de moment. Finalment, els parcs i jardins podran obrir de nou i s'amplia l'aforament en els els edificis religiosos al 50%.

La situació epidemiòloga ha sigut la base en la qual s'han sustentat totes les decisions, tal com ha explicat Puig. En aquest sentit, la Comunitat Valenciana comptava aquest dimecres amb una incidència acumulada de 176 casos per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes, un nivell que es va registrar per última vegada el passat 26 d'octubre, quan van haver 171 casos.

Quant a les hospitalitzacions, la situació està una mica més complicada que abans de l'inici de la tercera onada, encara que la tendència continua sent clarament descendent. Aquest dimecres hi havia 1.033 pacients ingressats en planta i 318 en les Unitats de Vigilància intensiva (UCI), mentre el passat 14 de desembre, pic mínim a partir del qual van començar a créixer de manera exponencial els contagis i els ingressos hospitalaris, hi havia 236 persones hospitalitzades en l'UCI per Covid-19, 962 en planta.