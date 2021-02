La Comunitat Valenciana torna a baixar de 1.000 contagis d’incidència acumulada 20 dies després de les restriccions més dures

La Comunitat Valenciana comença a consolidar el descens de la corba de contagis de la tercera onada de la pandèmia del coronavirus, ajudada en gran manera per la finalització de l’efecte de les festes de Nadal i per l’efecte de les restriccions més dures, que van entrar en vigor el 21 de gener passat, en què es va tancar l’hostaleria, els centres esportius i es va avançar l’horari de tancament del comerç a les 18 hores.

A aquestes mesures es van afegir quatre dies més tard les limitacions a les reunions en habitatges i en l’espai públic i els tancaments perimetrals de les ciutats de més de 50.000 habitants.

Així doncs, 18 dies més tard de les primeres mesures, la incidència acumulada per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes ha tornat a caure per davall de 1.000 contagis. En concret, segons les dades fetes públiques pel Ministeri de Sanitat dilluns, la Comunitat Valenciana registra 994 casos, un 30% menys que el 27 de gener passat, en què es va arribar al pic màxim amb 1.459 positius per cada 100.000 habitants.

A més, el territori valencià no se situava per davall de 1.000 casos d’incidència acumulada des del 19 de gener passat, quan en va comptabilitzar 983. Amb tot, la valenciana continua sent l’autonomia amb més contagis per cada 100.000 habitants. La mitjana espanyola si situa en 667.

Una altra dada que convida a l’optimisme pel que fa a l’evolució descendent de la corba és el nombre de reproducció bàsic (R), indicador que estima la velocitat amb què el coronavirus pot propagar-se. Segons els epidemiòlegs, quan aquest valor està per davall d’1 (risc de contagi a menys d’una persona per afectat), l’epidèmia està controlada. No obstant això, si està per damunt, hi ha un alt risc de propagació comunitària descontrolada.

Segons l’última dada recaptada per l’Institut de Salut Carlos III, aquest valor es va situar en 0,79 punts el 28 de gener passat i està per davall d’1 des del 21 de gener. El nombre de reproducció bàsic (R) no registrava un índex tan baix des del 14 de juny passat.

Quant a les hospitalitzacions, també s’ha produït un descens important. Segons les dades oferides dilluns per la Conselleria de Sanitat, en aquests moments hi ha 3.547 pacients ingressats als hospitals valencians, un 26% menys que el 25 de gener, quan es va arribar el pic màxim, amb 4.777 hospitalitzats.

El descens s’ha notat sobretot en planta, no així en les Unitats de Cures Intensives, on continua havent-hi una saturació important amb 648 ingressats, si bé en són 22 menys que el 30 de gener passat, quan es va arribar al màxim d’ingressos en UCI, amb 670.

Aquest és el motiu principal pel qual el president del Govern valencià, Ximo Puig, va advertir diumenge que la Comunitat Valenciana no està encara en disposició de flexibilitzar les restriccions actuals, per la qual cosa, amb tota seguretat, es prorrogaran 15 dies més.