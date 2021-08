El Consell demana a la Justícia mantindre el toc de queda en 68 municipis fins després de les Falles de setembre

El Govern valencià ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un aval per a prolongar el toc de queda d'1.00 a 6.00 hores en 68 municipis i les limitacions de fins a 10 persones en les reunions, amb tota probabilitat fins al 6 de setembre, just fins després de les Falles que se celebraran, si no hi ha canvis d'última hora, de l'1 al 5 de setembre, tal com han confirmat a elDiario.es fonts de presidència de la Generalitat.

Preguntada sobre aquest tema, Oltra ha afirmat que tot i que la incidència està baixant, "encara hi ha una pressió en el sistema sanitari que també s'ha de tindre en compte, perquè en aquests moments els hospitals tenen el doble de llits ocupats que fa un mes i mig, i això es nota, i més en el període estiuenc amb personal sanitari de vacances".

Oltra ha comentat que també hi ha una pressió més gran "de la gent que arriba a a la Comunitat Valenciana d'altres autonomies a passar l'estiu, amb la qual cosa hi ha més població per a atendre en el sistema sanitari".

Per aquest motiu, ha explicat que analitzaran les dades que els traslladen els tècnics i "en funció d'això es farà la proposta" de restriccions en la mesa interdepartamental que tindrà lloc aquest dissabte 14 d'agost, al que ha afegit que també es tindrà en compte "el que dictamine el TSJ, ja que les mesures que afecten drets fonamentals ha d'autoritzar-les la Justícia i estarem al que diguen el TSJ".

Aquest nou paquet de mesures "en principi" estaria en vigor fins al 6 de setembre, just després de la celebració de les Falles ajornades de València del dia 1 al 5, programades de moment amb limitacions i diversos escenaris. Però, ha remarcat, això no vol dir que no es puguen canviar abans en funció de la situació.

En aquests moments el toc de queda i les limitacions per a les reunions estan vigents fins dilluns que ve 16 d'agost en 77 municipis, la qual cosa és igual a la meitat de la població de la Comunitat Valenciana.