Consum va facturar 4.388,7 milions d’euros en 2023, un 13,6% més que l’any anterior

Consum va facturar 4.388,7 milions d’euros en 2023, un 13,6% més que l’exercici anterior. Els resultats es van situar en 101,1 milions d’euros, un 75 % més que en 2022. Estos resultats, que ha presentat este matí el director general de Consum, Antonio Rodríguez Lázaro, reflectixen “l’esforç que ha fet la Cooperativa per ser competitiva en preus, que ens han fet créixer en clients i, per tant, han augmentat les vendes”. A pesar de retallar el seu marge brut per esta contenció de preus, Consum ha augmentat els resultats, que destina, principalment, a repartir-los entre els més de 19.500 socis treballadors.

En 2023, Consum ha augmentat un 10,2% les vendes en superfície constant. A més, hi ha hagut un augment de vendes en volum; concretament, la Cooperativa ha crescut un 6,5% l’últim any, mentre que en el conjunt del mercat l’augment ha sigut del 0,9%, segons l’INE. La Cooperativa manté el sext lloc del rànquing nacional d’empreses de distribució per superfície i ha augmentat la quota un 0,1 fins al 4,6% del mercat nacional, mentre que la quota de mercat per vendes a la seua àrea d’influència se situa en el 13,4 %, segons Nielsen.

D’altra banda, les vendes de la tenda online de la Cooperativa, que ja oferix servici a 431 poblacions, van augmentar un 10% fins arribar als 73,6 milions d’euros, xifra que suposa un 1,7% de les vendes.

La inversió de la Cooperativa va arribar als 167,3 milions d’euros, destinada principalment a l’obertura de 67 nous supermercats –15 Consum i 52 Charter–, a l’ampliació i a la reforma de 19 tendes i a la innovació (22 milions d’euros). Amb les noves obertures, la xarxa comercial té 933 establiments, 485 de propis i 448 Charter, situats a la Comunitat Valenciana, Catalunya, Castella-la Manxa, la Regió de Múrcia, Andalusia i Aragó. Este 2024, Consum preveu mantindre el ritme d’obertures i obrir 50 supermercats més: 15 de propis i 35 Charter, i dur a terme 27 reformes i ampliacions. En l’apartat d’inversió, destaca la partida dedicada a innovació amb 22,9 milions d’euros. Els projectes més destacats d’este 2023 tenen a vore amb la digitalització de processos (tiquet i etiquetes digitals, caixes d’autopagament i implementació de gestions per als treballadors).

21.216 treballadors

Consum va crear 1.879 nous llocs de treball en 2023, fins a assolir una plantilla de 21.216 treballadors, un 9,7% més que l’any anterior. El 96% de la plantilla disfruta de la condició de soci, fix o soci en període de prova. Els socis treballadors són propietaris de la Cooperativa; per tant, s’impliquen en la gestió i es repartixen els beneficis. En 2023 es van repartir 71,7 milions d’euros, dels quals 35,8 milions corresponen al repartiment de resultats cooperatius i 35,9 milions, a primes per objectius.

A més, l’activitat de Consum va generar uns 43.162 llocs de treball indirectes, principalment, dins de la cadena de subministrament i de servicis (transport, manteniment, neteja, seguretat o servici a domicili).

Al febrer de 2024, la Cooperativa va aplicar una pujada salarial del 3,6% per al 100% de la plantilla. Este increment, que se suma a l’augment històric del 9% que es va aplicar l’exercici passat, implica una inversió de més de 20 milions d’euros i un augment mínim per soci treballador de 626,32 euros brut a l’any.

Durant l’any 2023, Consum ha implantat la setmana laboral de cinc dies en el 100% de la xarxa de botigues i plataformes i, així, s’ha convertit en la primera empresa del sector retail que aplica esta mesura de conciliació en totes les tendes. El total de la inversió en conciliació ha sigut de 45 milions d’euros, xifra que representa 2.146 euros per treballadors. A més, va obtindre el certificat Top Employers per onzé any consecutiu, que l’acredita com una de les millors empreses per a treballar a Espanya. També és l’única empresa de distribució amb el certificat d’Empresa Familiarment Responsable, amb la qualificació d’Excel·lència.

Aposta pels proveïdors nacionals

Consum està present a més de 3,7 milions de llars, on va enviar més de 60 milions d’euros en descomptes i xecs regal durant el 2023, un 9,3% més que l’any anterior, per tal d’afavorir l’estalvi dels socis clients, que continuen creixent cada any i ja superen els 4,5 milions de persones (un 4,7% més). Esta ajuda la consolida com la cooperativa amb més socis consumidors d’Espanya.

El 98,6% de les compres que efectua la Cooperativa es fan a proveïdors nacionals i el 67% a proveïdors de les comunitats autònomes on està present, un objectiu prioritari per a Consum, que promou activament el desenvolupament econòmic local. De fet, el 80% dels aliments frescos que la Cooperativa ven a granel (fruita, verdura, carn i peix de venda personalitzada) té origen nacional, un valor al qual Consum dona prioritat A més, s’ha millorat el termini mitjà de pagament a proveïdors, que s’ha reduït en un dia fins als 41 dies, un dels més ajustats del sector.

La varietat és un valor que els clients de Consum aprecien molt, ja que hi poden trobar més de 15.500 referències, el 85.5% de les quals són marques líders. Tot això sense descuidar la qualitat, el disseny i la competitivitat de la seua marca pròpia. Durant l'exercici s’ha seguit ampliant la gamma de productes Eco, amb 185 referències. A més, en 2023 s’ha continuant avançant en les certificacions de qualitat i de producte de proximitat, com és el cas de les taronges i mandarines amb IGP Cítrics Valencians, la IGP Poma de Girona o les DOP Carxofa de Benicarló i Raïm del Vinalopó, entre d’altres.