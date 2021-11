La defensa de l'exdirectora de l'IVAM ataca la investigació de la Udef i titlla la instrucció d´"inquisitorial"

La defensa de Consuelo Císcar, exdirectora de l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), ha atacat en la fase de qüestions prèvies la investigació de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals (Udef) de la Policia Nacional i l'actuació de la jutgessa instructora. Císcar se senta al banc dels acusats pels presumptes delictes continuats de prevaricació, falsedat i malversació per l'adquisició de 96 obres falses de l'artista Gerardo Rueda, juntament amb l'hereu de l'escultor i el llavors cap econòmic financer, Juan Carlos Lledó.

El lletrat de Císcar, el penalista Juan Molpeceres, ha sol·licitat la nul·litat del bolcat informàtic efectuat per la Udef. La defensa de Císcar argumenta que l'autenticitat de la prova no s'ha mantingut inalterada perquè A. M., l'informàtic de l'IVAM, va efectuar una còpia dels arxius informàtics que va ser "al seu torn la base sobre la qual s'efectua la còpia de la Udef".

"No cal parlar de garantia d'integritat i autenticitat de la prova originària. No hi ha garanties que el contingut siga el que tenia el document original i tampoc va ser present l'acusada en la presa de declaració de l'informàtic", ha dit Molpeceres. "Per a mes inri, no és només una còpia clonada sinó que és una selecció d'informació que va fer, segons el seu criteri, l'informàtic de l'IVAM", ha agregat.

L'advocat assegura que no han localitzat els originals dels arxius no s'han aportat a la causa els dispositius amb els quals s'han gravat, per la qual cosa ha sol·licitat que declare com a testimoni l'agent de la Udef que va efectuar el bolcat de la còpia informàtica.

La defensa de Consuelo Císcar també ha atacat la jutgessa instructora i la pròpia unitat policial, als quals ha acusat de procedir a una investigació prospectiva. El lletrat argumenta que en les diligències inicials no s'al·ludia a la compra de les obres falses (post mortem) de l'artista Gerardo Rueda. Així, segons la defensa de l'exdirectora de l'IVAM, es tracta d´"acusacions basades en elucubracions, judicis de valor i sospites sense que hi haja base real".

Fins i tot ha assegurat que la Udef va practicar diligències "sense control judicial" i ha titllat d´"actuació prospectiva i inquisitorial" la instrucció de la magistrada, qui hauria actuat amb una "absència total de rigor i imparcialitat". Per això, entén que les diligències serien nul·les.

La defensa del fill de Gerardo Rueda, també acusat, ha aconseguit que s'exhibisquen diverses maquetes de les obres de l'escultor, així com catàlegs de l'IVAM. La secció cinquena de l'Audiència Provincial de València ha fet un recés en el judici perquè es desempaqueten i instal·len les maquetes enfront del tribunal.