Consuelo Císcar en el banc dels acusats: la Fiscalia demana 6 anys per a l’exdirectora de l’IVAM per les obres falses de Gerardo Rueda

El ministeri fiscal i la Generalitat Valenciana sol·liciten una pena de sis anys de presó per a Consuelo Císcar, exdirectora de l’IVAM, com a autora dels presumptes delictes continuats de prevaricació, falsedat i malversació per l’adquisició de 96 obres falses de l’artista Gerardo Rueda.

En el banc dels acusats també s’asseuen l’exdirector economicoadministratiu del museu Juan Carlos Lledó, que s’enfronta a una petició de pena de cinc anys de presó com a cooperador necessari dels mateixos delictes, i el fill i hereu de l’artista, José Luis Rueda, a qui demanen cinc anys com a cooperador necessari únicament d’un presumpte delicte de malversació. Lledó, funcionari de la Conselleria d’Educació, ja va ser condemnat per tinença de pornografia infantil.

Consuelo Císcar va adquirir en la seua etapa de directora del museu, per 2,9 milions d’euros, reproduccions d’escultures de Gerardo Rueda, un dels artistes preferits de l’expresident José María Aznar. A més, l’IVAM va abonar 512.524 euros a una fundació privada per a fondre 44 de les obres. A més, algunes d’aquestes peces van ser promocionades “de manera indeguda” amb exposicions organitzades i sufragades pel mateix IVAM, i que van comptar amb la intervenció directa del fill de Gerardo Rueda, per a “encobrir i estendre l’engany”, amb un desemborsament afegit de quasi 720.000 euros, segons precisa en l’ordre de processament de la magistrada instructora de la causa.

3,4 milions de fons públics

Les obres, que l’IVAM manté com a originals, no s’havien fet en vida per l’escultor, sinó que van ser reproduïdes després de la seua mort en la foneria Eduardo Capa, cosa que no concorda “amb els pactes i les estipulacions en els diferents documents” en què es justificaven aquestes compres, segons la instructora.

“Les obres adquirides per l’IVAM (...) amb càrrec als fons públics de la quantitat total de 3.456.876 euros, són simples reproduccions, cosa que en cap moment es va determinar en els contractes subscrits, i malgrat això, i sabent que eren còpies post mortem, s’adquireixen a preu d’obra d’art original”, precisa la magistrada.

L’hereu de l’artista va usar l’IVAM com a trampolí per a col·locar 600 obres falses per 21 milions d’euros, tal com va informar aquest diari.