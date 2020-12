Dels aplaudiments als impagaments: treballadores de la neteja de residències de majors d’Alacant fa quatre mesos que no cobren ni un euro

El sector de la neteja de les residències de majors pateix una precarietat tremenda que contrasta amb el seu paper clau en la lluita contra la pandèmia de la COVID-19. Algunes treballadores directament no cobren ni un cèntim del sou. “De la qualitat d’aquest servei depén la salut i el benestar dels nostres majors i més encara quan no sols té en compte la neteja del centre, sinó també el servei de menjador i bugaderia”, recorda el sindicat Comissions Obreres.

Les treballadores de la neteja de la residència de majors de Torrevella acumulen impagaments i retards en el cobrament de les nòmines des del mes d’agost passat. Quatre mesos sense cobrar en un sector clau per a la lluita contra la COVID-19 que ha portat CCOO a denunciar la situació d’aquestes dones. El sindicat recorda que les netejadores, malgrat que no perceben cap quantitat en quatre mesos, tenen l’obligació d’anar cada dia el seu lloc de treball sota pena de perdre la faena.

Les treballadores són empleades de l’empresa Netalia, vinculada a les mercantils del sector de la neteja de l’empresari Enrique Blanco, que acumulen una llista ben llarga de citacions en els jutjats socials per no pagar les nòmines, malgrat haver rebut 36,6 milions d’euros en adjudicacions públiques del Govern valencià. Les treballadores de la residència de majors de Torrevella, igual que les netejadores de les oficines comarcals agràries de la província d’Alacant, la Biblioteca d’Alacant del Paseíto de Ramiro, l’Arxiu Provincial d’Alacant i les oficines de la Direcció General de Trànsit, no cobraran el sou aquest Nadal. L’empresa, tal com va informar aquest diari, ha sigut exclosa del procés d’adjudicació del supercontracte de la Conselleria de Sanitat per a la neteja dels centres hospitalaris (optava a tres lots per un valor total de 28,3 milions d’euros).

El sindicat també ha denunciat que les treballadores de la residència de majors Alacant, coneguda com a Joan XXIII, pateixen des de fa anys “una sobrecàrrega important de treball que ha anat deixant al seu pas nombroses baixes per afeccions musculoesquelètiques, depressió o ansietat”. CCOO afirma que les baixes són conseqüència de l’escassetat de personal i de l’aplicació d’un plec de condicions “obsolet i mancat de reflex de les necessitats reals d’aquest centre de treball”. Totes dues residències depenen de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El sindicat recorda que el febrer passat la conselleria “va desistir” de licitar un nou plec de condicions per a la prestació del servei al·legant que hi havia un error en la determinació del nombre de treballadores exigit. El plec estipulava que la plantilla havia d’augmentar fins a 41 treballadores per prestar el servei. “Fins hui no ha elaborat un plec nou, per la qual cosa el servei continua amb les exigències del plec anterior ja expirat i obsolet i amb una plantilla molt inferior a aquesta xifra”, critica el sindicat, que ha remés un escrit a la conselleria “sense que fins hui s’haja rebut cap resposta ni notícia sobre aquest tema”.

“Les treballadores de la neteja ja no poden més i reclamen que des de la conselleria s’elabore al més prompte possible i amb les garanties necessàries un plec de condicions digne i actualitzat que preveja les necessitats reals del centre i allibere de la sobrecàrrega de faena continuada aquesta plantilla”, diu la secció de construcció i serveis del sindicat, que no descarta convocar mobilitzacions. Fonts del departament que dirigeix Mónica Oltra asseguren que estan elaborant un decret que establirà les ràtios adequades i actualitzades del personal de neteja de les residències.