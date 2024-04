Detingut a Alacant un home buscat als Estats Units per vendre contingut protegit per drets d'autor

Agents de la Policia Nacional han detingut a l'aeroport d'Alacant-Elx un home, buscat per les autoritats dels Estats Units, per suposadament vendre contingut multimèdia protegit per drets d'autor.

El detingut era l'encarregat de programació i manteniment de diversos servidors de canals de televisió, dels quals proporcionava continguts de vídeo a subscriptors a canvi de tarifes, i va arribar a rebre més de 30 milions de dòlars en transferències bancàries.

L'arrestat viatjava en un vol procedent de Southend (Regne Unit) i va ser detingut a l'hora d'aterrar a Espanya per agents del post fronterer de l'aeroport, encarregats de fer la inspecció i control d'arribades de passatgers, segons ha informat la Policia Nacional.

Els agents van comprovar en les Bases de Dades Policials que l'home tenia en vigor una Ordre Internacional de Detenció per a Extradició (OIDE), emesa per les autoritats dels Estats Units d'Amèrica, des de l'any 2021.

Els presumptes delictes van ser comesos a Pennsilvània, Nova Jersey i Califòrnia entre març de l'any 2016 i novembre de 2019. Així mateix, també està acusat de diversos càrrecs de frau electrònic per fer transferències per accedir als serveis del núvol d'Internet i promoure'n activitats il·legals.

El detingut, de 31 anys i nacionalitat britànica, ha estat imputat per delictes contra la propietat intel·lectual i industrial i estafa, fets pels quals s'enfronta a una pena màxima de 20 anys de presó.

L'home està a disposició del Jutjat Central d'Instrucció de l'Audiència Nacional a Madrid, l'òrgan encarregat de fer els tràmits per extradir-lo posteriorment.