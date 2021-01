La directora de l’Institut de Cultura Gil-Albert d’Alacant dimiteix arran d’haver adjudicat un contracte a l’empresa del sotsdirector de Comunicació

La directora de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), María Teresa Pérez Vázquez, ha dimitit del càrrec arran d’haver adjudicat un contracte menor a l’empresa del sotsdirector de Comunicació Audiovisual i Xarxes Socials, José Vicente Castaño. Pérez Vázquez ha comunicat dijous la seua decisió en una reunió mantinguda amb el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, i la vicepresidenta primera i diputada de Cultura i Transparència, Julia Parra, que li han agraït el temps i l’esforç dedicat. L’organisme cultural depén de la institució provincial, en mans del PP i Ciutadans.

La ja exdirectora del Gil-Albert va adjudicar el contracte per a la renovació del logotip i el web de l’Institut a l’empresa Tarsa Com. Serveis de Comunicació i Protocol SL, l’administrador únic i apoderat de la qual és el sotsdirector de Comunicació Audiovisual i Xarxes Socials de l’IAC, José Vicente Castaño, que també ha renunciat al càrrec. El web del Gil-Albert ja n’ha esborrat els noms i els currículums. L’equip de Govern de la Diputació d’Alacant, la institució més important en mans del PP valencià, considera que el procés “pot ser qüestionable des del punt de vista ètic”.

La mercantil va ser seleccionada a l’abril en un procés simplificat per a contractes menors abans del nomenament de Castaño com a sotsdirector de l’IAC, que es va produir el mes de juliol. El contracte es va adjudicar al setembre, quan ja ocupava una de les sotsdireccions del Gil-Albert. El procés s’ha paralitzat, així com els pagaments, i el sotsdirector ha renunciat expressament a la formalització definitiva del contracte. A més, tant el nou logotip com el nou web de l’IAC Gil-Albert s’han retirat i s’han restituït els anteriors.

La Diputació d’Alacant ha anunciat que en les pròximes setmanes s’obrirà un altre procés de selecció per a designar el futur director cultural de l’IAC Juan Gil-Albert, després de la renúncia de María Teresa Pérez Vázquez, que ha estat en el càrrec a penes huit mesos. A més, també abandona el càrrec Miriam Hurtado, sotsdirectora del Departament d’Humanitats de l’IAC, i Asunción María Agulló, sotsdirectora de Projecció i Relacions Institucionals, totes dues professores de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

L’oposició ha criticat la gestió de la institució cultural des del nomenament, l’abril passat, de la ja exdirectora María Teresa Pérez Vázquez. El Gil-Albert va fitxar dos periodistes en exercici en la premsa alacantina amb una remuneració de fins a 1.500 euros al mes per assistir a set reunions, tal com va informar aquest diari. La institució cultural ha pagat 1,4 milions d’euros en sis anys per les assistències a les reunions de treball dels seus equips de direcció ben inflats. L’IAC manté, a més, cinc càrrecs municipals del PP i de Ciutadans amb una trajectòria cultural escassa en el seu organigrama, per la qual cosa Compromís ha demanat una auditoria de la institució cultural.