La Generalitat Valenciana estudia un préstec de 20 milions per a Abengoa si es trasllada a València

La Generalitat Valenciana estudia un préstec de 20 milions d’euros a la multinacional Abengoa, amb seu a Sevilla, si decideix traslladar la seu social a València. La mercantil està en un procés de reestructuració i va sol·licitar un aval a la Junta d’Andalusia, governada pel PP, que s’ha negat a donar-li suport econòmic perquè no troba l’instrument jurídic per a injectar la quantitat i recela d’operacions similars en l’etapa socialista. Un instrument amb què sí que compta la Generalitat Valenciana a través de l’Institut Valencià de Finances.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, avançava dijous en el parlament autonòmic que el seu equip negocia amb una multinacional el trasllat de la seua seu. Posteriorment, des del Palau es va confirmar que es tracta de la firma de Gonzalo Urquijo i que ha sigut la mercantil la que s’ha aproximat al Govern autonòmic a la recerca de suport institucional. La multinacional, especialitzada en infraestructures, energia i aigua, va amenaçar la Junta d’Andalusia de traslladar la seua seu si no trobava suport en el procés de reestructuració en què està immersa uns quants anys. Des de fa una setmana la direcció de la matriu està escapçada, després que un consell d’administració forçat pels accionistes minoritaris van fer cessar la direcció d’Urquijo i plantegen com a successor Marcos de Quinto, ex de Ciutadans i de Coca-Cola.

El Govern valencià estudia a través del seu banc públic, l’Institut Valencià de Finances (IVF) si l’operació és viable i si hauria de plantejar-se entrar-hi, segons informen fonts pròximes a la negociació. El banc públic valora una línia de finançament directe, una actuació que no requereix del vistiplau del Consell de Ministres, com sí que caldria en cas d’un aval. L’últim ple del Consell, celebrat el 20 de novembre, va aprovar la creació del fons valencià de resiliència, un instrument financer pensat per a donar suport a la solvència de companyies estratègiques.

Des del Palau de la Generalitat insisteixen que no hi ha res tancat i estan fent converses de treball amb l’organització, encara que veuen amb molt d’interés que una multinacional que genera prop de 3.000 llocs de treball a Espanya vulga traslladar-se a València. En l’IVF emmarquen aquestes negociacions en la normalitat absoluta: “La Generalitat manté contactes quan hi ha oportunitat d’inversió”, com fa la Unió Europea, expliquen, i reiteren que primerament han de revisar la situació de l’empresa: “Si és viable financerament, la proposarem”.

El conseller d’Hisenda, Vicente Soler, va explicar en la presentació en roda de premsa que el ple del Consell va aprovar divendres el decret llei per a aprovar que es cree aquest fons, que s’articula com un instrument financer de caràcter “excepcional” i mancat de personalitat jurídica per a “incrementar la resiliència de les empreses valencianes”. En principi, va explicar, està previst dotar-lo amb 10 milions d’euros, encara que el pressupost per al 2021 no està tancat. Si es confirma l’operació, Puig s’anotaria un punt atraient una inversió a una comunitat socialista que fuig del bastió dels populars a Espanya.