El nou escenari laboral després de la Covid: augment de la bretxa social, noves oportunitats i processos singulars

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, ha subratllat les “transformacions importants” que la pandèmia Covid-19 han suposat per a l’economia i l’ocupació a la Comunitat Valenciana: “La pandèmia ha influït en les condicions, tant de la demanda com de l’oferta d’ocupació. Un escenari definit per l’evolució de l’economia, els nivells formatius, l’estructura sectorial de l’ocupació, la precarització i les peculiaritats territorials”.

Rafael Climent ha pronunciat aquestes paraules en l’acte de presentació de quatre noves publicacions del Pla Avalem Territori, impulsades per Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, i que han sigut fetes per les universitats de Jaume I de Castelló, la Universitat d’Alacant i la Universitat de València. El conseller s’ha referit a aquests treballs com a “anàlisis rigoroses de l’escenari actual de crisi multisectorial vinculat amb el projecte Avalem Territori”.

En aquests estudis s’han abordat les transformacions, els reptes i els escenaris de futur de l’economia, la formació i l’ocupació de la Comunitat Valenciana, a partir de les noves realitats socioeconòmiques, especialment després dels nous condicionants imposats per la pandèmia: “Aquesta estratègia ambiciosa impulsada per Labora pretén redefinir les polítiques actives amb què replantejar polítiques territorials de caràcter transversal, més adaptades a les necessitats reals”.

Un nou escenari després de la pandèmia

Les conseqüències de la pandèmia s’han analitzat en ‘El mercat laboral valencià i la Covid-19: Una visió territorial’ per les tres universitats valencianes i han posat de manifest l’increment de la bretxa social, les noves oportunitats que s’han generat i els processos singulars derivats d’aquesta situació.

El catedràtic de geografia de la Universitat de València i coordinador acadèmic de Avalem Territori Jorge Hermosilla ha assenyalat que aquesta crisi “s’ha caracteritzat per l’impacte selectiu, ja que hi ha hagut sectors que han resistit millor les pressions de la crisi i altres que, en canvi, hi van sucumbir ràpidament”.

Però, d’altra banda, els nous horitzons oberts per la pandèmia han afavorit que “sorgisquen noves oportunitats empresarials, una acceleració de processos relacionats amb la millora de la qualitat de vida o amb les respostes a noves necessitats formatives i l’ús de la digitalització”, ha indicat.

Innovació en l’economia blava

Una altra de les publicacions presentades ha sigut ‘Innovació territorial en l’economia blava de la Comunitat Valenciana’. El conseller ha destacat la importància que representa aquest àmbit en l’economia i l’ocupació a la Comunitat Valenciana, “no sols dominada pel turisme costaner, sinó pel sector de recursos vius marins, les activitats portuàries i el transport marítim, que representen el 20% del valor afegit brut de la Comunitat i el 15% de l’ocupació total”.

Els altres dos títols presentats han sigut ‘Mercat laboral i innovació territorial en el patrimoni cultural valencià’ i ‘La innovació territorial en el sector logístic valencià’.

Pel que fa a l’estudi de la importància del patrimoni cultural en l’ocupació, Rafael Climent ha valorat “la potencialitat que els béns d’interés cultural tenen com a eina de creació d’ocupació”.

En aquest informe, en què han participat tant les tres universitats com els Pactes-Acords per l’Ocupació, s’ha posat en valor el fet que en tots els municipis de la Comunitat Valenciana existeixen aquests béns que presenten oportunitats d’ocupació basats en la transversalitat disciplinària, ja que impliquen sectors molt diversos.

Finalment, de l’informe dedicat al sector logístic valencià, el personal expert conclou que requereix una nova competitivitat, condicionada pels efectes de la pandèmia, les tensions generades en les relacions comercials internacionals i els nous comportaments que estan imposant-se entre els consumidors.

Així mateix, ressalta el valor adquirit per la localització, pel lloc ocupat, i que està condicionat per l’accessibilitat per al transport o el sòl disponible.