Els efectes de la COVID-19 en els joves: els menors en contacte amb la malaltia pateixen més problemes de depressió i ansietat

Els xiquets i joves que han tingut contacte directe amb la COVID-19 presenten més problemes d'ansietat, ansietat social i depressió.

Així es desprén d'un recent estudi desenvolupat pel codirector del Màster Propi en Psicologia i Psicoteràpia de la Universitat de València, José Gil, que ha analitzat a 39 persones (d'entre 6 i 16 anys) ateses durant el curs escolar 20-21 en el marc d'aquest postgrau i del Servei Municipal de Psicologia de la població d'Alcàsser.

L'estudi compara xiquets i joves en contacte amb la COVID-19 -bé per haver patit la malaltia, per confinament o per la defunció d'algun familiar- amb xiquets i joves que acudeixen a la consulta de psicologia per diferents problemes.

En general, en comparar la mostra clínica -de xiquets sense contacte directe amb COVID- amb els xiquets que sí han estat en contacte amb aquesta malaltia s'observa una diferència en la mena de problemes psicològics.

Mentre que aquells que han tingut contacte directe amb la COVID-19 presenten més problemes interioritzats (depressió, ansietat, ansietat social i queixes somàtiques), els xiquets que acudeixen al servei de psicologia sense relació amb el virus presenten més problemes exterioritzats com ara problemes d'atenció, hiperactivitat, ira, agressió o conducta desafiadora.

Són especialment cridaneres les diferències en els problemes relacionats amb l'ansietat social (amb 13 punts més en el cas dels xiquets i adolescents que han estat en contacte amb el COVID), l'ansietat i les queixes somàtiques, amb 9 i 8 punts més, respectivament.

La importància de l'ambient familiar

A més, l'estudi posa l'accent en la importància de l'ambient familiar en els problemes de la població infantojuvenil i en la modulació de la gravetat psicopatològica. En concret, subratlla que la manera en què es vivencia la COVID-19 influeix directament en l'aparició de problemes psicològics en aquests col·lectius.

En aquest sentit, la mostra de l'estudi presenta més problemes psicològics com ara depressió, ansietat, queixes somàtiques, obsessió, compulsió i simptomatologia posttraumàtica en els casos en els quals els seus entorns familiars han viscut intensament i amb molta gravetat la pandèmia per la COVID-19.