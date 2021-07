Els federalistes europeus aterren a València amb un mural gegant

La Unió de Federalistes Europeus (UFE) ha aterrat a València amb la iniciativa ‘Make Europe Bloom: the time is now!’, una campanya política per a conscienciar de la importància de la Conferència sobre el Futur d’Europa (Cofoe), com a marc en què avançar en les reformes que poden crear les condicions i els canvis que els ciutadans demanen. El projecte, finançat per la Comissió Europea, ha volgut deixar un rastre perdurable a la ciutat en forma de mural gegant elaborat per l’artista urbà Antonyo Mares en paral·lel a la trobada que reuneix a València a La Nau i al Jardí Botànic panells i taules redones sobre el federalisme europeu que versen sobre sobirania i democràcia i sobre el futur de la Unió Europea.

El primer mural del projecte s’ha pintat en la façana del Museu Faller de València, davant de la Ciutat de les Arts i les Ciències. L’artista ha plasmat la visió de la ciutadania, enquestada a través d’un formulari, i la seua obra tindrà una esperança de vida d’un lustre almenys, segons han pactat els organitzadors amb l’Ajuntament de València.

Durant les trobades previstes en diverses ciutats, els responsables polítics nacionals i locals i representants de la societat civil visitaran els murals per animar a participar en un grup interpartidista d’eurodiputats, especialment membres de la UEF i del Grup Spinelli del Parlament Europeu, i del país o la regió en qüestió. La iniciativa conclou amb la redacció d’un informe final que es traduirà a l’anglés, francés, alemany, castellà, italià i a les llengües en què es desenvolupen els esdeveniments locals.

“Amb aquest primer mural no solament es busca donar visibilitat i dinamisme a la ciutat de València i la seua cultura, sinó que també es busca projectar la història i el compromís de la ciutat i de la Comunitat Valenciana envers els valors europeus d’igualtat, solidaritat, diversitat i tolerància”, explica la Unió de Federalistes Europeus.

València inicia així la marxa del projecte, que aterrarà en cinc urbs europees més: Vílnius (Lituània), Lesbos (Grècia), Calàbria (Itàlia), Nicòsia (Xipre) i Varna (Bulgària). “Basant-se en el discurs sobre l’estat de la Unió del 2020 de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, aquest projecte també contribuirà a crear la nova Bauhaus europea reflectint els sentiments dels ciutadans sobre Europa a través de l’art”, afig.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha visitat el mural de l’artista Antonyo Mares, acompanyat pel comissari de la iniciativa, Fran Picasso, i per la directora del projecte i de la UFE, Alejandra Almarcha i el conseller de Cultura i Educació, Vicent Marzà. L’alcalde destaca l’elecció de València per a prendre part d’aquesta acció, “que respon –ha explicat– a la implicació de la ciutat en nombrosos objectius europeus, a través d’iniciatives com Missions València o l’Agenda Urbana 2030”.