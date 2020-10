Els dos interventors de la Generalitat socis en negocis privats no figuren en la llista de compatibilitats concedides per Funció Pública

Els interventors de la Generalitat Ricardo Camarena Gil, que ha mantingut càrrecs societaris en una desena de constructores i fotovoltaiques, i Paula Cosin Vila, sòcia de Camarena en dues de les mercantils, no figuren en la llista oficial de la Generalitat Valenciana del personal empleat públic “autoritzat per a compatibilitzar la seua activitat amb l’acompliment, per si o mitjançant substitució, d’un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic o privat”. L’exinterventor nomenat a dit per Alfonso Rus en la Diputació de València va tornar al seu lloc en l’Administració autonòmica arran de l’esclat del cas Taula, pel qual ha declarat com a testimoni, i l’arribada de l’esquerra al poder en la institució provincial.

El 2016, Camarena i Cosin van obrir el despatx CC&A Legal y Económico SLP, dedicat a activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal, en què tots dos eren socis professionals i administradors mancomunats de la mercantil, que a penes va sobreviure huit mesos entre la creació i l’extinció. Els interventors de la Generalitat també van coincidir en CC&A Acceso Eléctrico SL, una microempresa de comerç d’energia elèctrica en què Cosin figurava com a administradora única i Camarena com a administrador mancomunat. Cosin manté hui dia la consultora Vola Topi SL, de la qual és accionista única.

Camarena, tal com va informar aquest diari, va tindre càrrecs societaris en unes quantes constructores i fotovoltaiques mentre era interventor de la Diputació de València i encara manté la mercantil Planta Fotovoltaica Viver 6 SL, dedicada a la producció d’energia elèctrica; la promotora immobiliària Ekon Propiedades SL; i Solarflex Energías 21 SL, una societat administrada per una funcionària de l’Ajuntament de València i que prové del descomunal viver d’empreses que ofereix Ramón Cerdá Sanjuán, a qui també van recórrer implicats en Gürtel i en Noos, a part de Marcos Benavent.

Els interventors delegats tenen una classificació professional que implica “incompatibilitat absoluta per a qualsevol activitat que no siga la pròpia d’un interventor”, explica una font coneixedora de les interioritats de l’Administració autonòmica, que afig: “Només una autorització especial i motivada de la Direcció General de Funció Pública podria fer-ne una excepció”. Aquest diari ha preguntat a la Conselleria de Justícia, de la qual depén Funció Pública, per la compatibilitat dels dos alts funcionaris sense haver obtingut resposta.

El portal GVA Oberta ofereix la relació del reconeixement de compatibilitats que Funció Pública ha concedit des del 2015 al personal empleat públic al servei de l’Administració de la Generalitat. Ni Camarena ni Cosin apareixen enlloc. El més semblant és un tècnic de la Intervenció que el 2017 va obtindre la compatibilitat per a fer classes a la Universitat de València. Les compatibilitats concedides van des de classes en la universitat (les més comunes) fins a negocis privats.

Ricardo Camarena va aterrar en la Intervenció de la Generalitat en 1999 (nomenat pel conseller llavors José Luis Olivas) i la seua exsòcia, Paula Cosin, va ser nomenada tres anys més tard pel conseller llavors Vicente Rambla. Camarena està destinat actualment en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives mentre que Cosin és interventora delegada del Tresor de la Generalitat.

La llarga llista d’empreses de Camarena, així com les que va compartir amb la seua sòcia i companya de la Intervenció, ha cridat l’atenció en l’Administració autonòmica, poc acostumada que els alts funcionaris isquen a la palestra. En el cos d’interventors, un exèrcit discret de fiscalitzadors públics poc acostumat a l’atenció mediàtica, les telefonades d’elDiario.es per a contrastar les informacions revelades aquesta setmana han causat preocupació.

El director de l’Agència Antifrau va dubtar públicament de la compatibilitat d’aquests negocis: “Per a alguns, les incompatibilitats i els conflictes d’interés deuen ser cosa d’un altre planeta”, va tuitar Joan Llinares després de revelar aquest diari la xarxa de negocis de tots dos funcionaris.