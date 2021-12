Els jutges que van tombar el ‘barrufeig’ de l’equip de Rita Barberá en el cas Taula deneguen el recurs d’Anticorrupció

Una queixa davant la Sala Segona del Tribunal Suprem. És la via que ofereix la secció quarta de l’Audiència Provincial de València al fiscal anticorrupció Pablo Ponce davant la seua intenció d’interposar un recurs de cassació contra les polèmiques actuacions que van dictar el sobreseïment de la causa del ‘barrufeig’, en el marc de la peça separada A del cas Taula, per a l’equip de regidors i assessors de la difunta alcaldessa Rita Barberá.

El fiscal, en un escrit presentat el passat 20 de desembre, es mostra disconforme amb la resolució i anuncia la intenció de proposar un recurs de cassació contra la interlocutòria per infraccions de la Llei d’enjudiciament criminal, de la Llei orgànica del poder judicial i de la Constitució espanyola.

No obstant això, la secció quarta de l’Audiència Provincial de València, que presideix el magistrat Pedro Castellano, al·ludeix en una interlocutòria de dilluns a l’article 858 de la Llei d’enjudiciament criminal que preveu que el tribunal “tindrà per preparat el recurs només si la resolució reclamada és recorreguera en cassació”. “En cas contrari”, afig, “ho denegarà per interlocutòria motivada”.

L’article de la llei només preveu el recurs en cassació, únicament per infracció de la llei, de les actuacions definitives en primera instància i en apel·lació de les audiències provincials “quan suposen la finalització del procés per falta de jurisdicció o sobreseïment lliure”.

Així doncs, postil·la l’Audiència Provincial de València, “la claredat” del precepte “és palesa” pel que fa al recurs que planteja la Fiscalia Anticorrupció. “No figura entre les resolucions susceptibles de poder ser recorregudes davant el Tribunal Suprem”. La secció quarta també fa referència, per a denegar el recurs, a la bona fe processal “a causa de la costosa dedicació que implica a l’oficina judicial l’elevat nombre de subjectes implicats en el procés”.

Així doncs, l’única eixida que planteja la interlocutòria al representant del ministeri públic és plantejar una queixa davant la Sala Segona del Tribunal Suprem que presideix el magistrat Manuel Marchena. La resolució de la secció quarta de l’Audiència Provincial de València, amb un contundent vot particular de la magistrada Clara Bayarri, va donar carpetada a la investigació de la part referida al ‘barrufeig’ en la peça separada A del cas Taula, abans fins i tot de la interlocutòria d’obertura del judici oral per part del jutge instructor.

La resolució dubta que els exedils i exassessors de Rita Barberá a l’Ajuntament de València conegueren l’origen il·lícit dels dos bitllets de 500 euros que van rebre del compte B del PP de València després d’haver efectuat una donació de la mateixa quantitat abans de les eleccions municipals del 2015. La peça A del cas Taula només comptarà amb la presència en el banc dels acusats del llavors vicealcalde, Alfonso Grau, de la secretària del grup municipal popular, María del Carmen García Fuster, i de dos responsables de fundacions municipals pel finançament e les campanyes electorals del 2007 i del 2011.