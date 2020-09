Els negocis dels fiscalitzadors públics: l’exinterventor de Rus compartia dues empreses privades amb una altra alta funcionària

L’exinterventor de la Diputació de València Ricardo Camarena Gil ha compartit negocis privats amb una altra interventora de la Generalitat Valenciana, Paula Cosin Vila. Camarena, actualment destinat en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mónica Oltra, ha tingut càrrecs societaris fins en una desena d’empreses. Tots dos van aterrar en la Intervenció amb Eduardo Zaplana de president autonòmic (Camarena va ser nomenat el 1999 pel conseller llavors José Luis Olivas i Cosin, tres anys més tard, pel conseller llavors Vicente Rambla).

Ricardo Camarena, després de la caiguda d’Alfonso Rus i la seua presumpta banda corrupta, va dimitir del càrrec d’interventor en la institució provincial el 2015. Un any després, Camarena i Cosin van obrir el despatx CC&A Legal y Económico SLP, dedicat a activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal. Tots dos eren socis professionals i administradors mancomunats de la mercantil, que a penes va sobreviure huit mesos entre la creació i l’extinció. Els interventors de la Generalitat també van coincidir en CC&A Acceso Eléctrico SL, una microempresa en què Cosin figurava com a administradora única i Camarena com a administrador mancomunat. Tots dos van eixir de l’empresa, de la qual hui és administrador únic l’empresari Sergio Rodríguez Luis.

Paula Cosin, destinada actualment en la Intervenció delegada del Tresor de la Generalitat, també és administradora única i sòcia de Vola Topi SL, una consultora domiciliada en la mateixa cèntrica avinguda de València en què figuraven CC&A Legal y Económico SLP i CC&A Acceso Eléctrico SL. Cosin, segons les dades del Registre Mercantil consultades per aquest diari, té el 100% de les accions de la consultora.

Els interventors delegats, com Camarena, que exerceix en el departament d’Igualtat, estan destinats en els serveis centrals de les conselleries i exerceixen les funcions comptables i de control intern sobre les actuacions dels òrgans o els organismes que tinguen assignats. A més, els interventors també presten auxili judicial en casos complexos de corrupció, un paper polèmic algunes vegades: Ignacio Pérez López, viceinterventor de Control Financer i Auditoria de la Generalitat, va exonerar l’expresident Francisco Camps, malgrat haver sigut l’auditor delegat quan es va fer el circuit.

Els informes dels interventors solen ser clau per a la instrucció i el desenllaç de les causes judicials que investiguen presumptes casos de corrupció. L’exconseller Rafael Blasco, corrupte confés, es va salvar de ser jutjat en el cas dels historials mèdics per un informe clau de la Intervenció, un organisme de la Generalitat que no va veure gens estrany que el presumpte testaferro de l’expolític del Partit Popular ingressara 1,2 milions d’euros a través d’una empresa pantalla.

La Intervenció, tal com va informar aquest diari, considerava que l’adjudicació del sistema Abucasis “no encobria un negoci fraudulent”, a pesar que el presumpte testaferro coneixia els detalls del pla abans de la licitació i va usar una empresa pantalla. Va ser precisament “la valoració feta per l’Interventor de la Generalitat designat en funcions d’auxili judicial” la que va determinar la “insuficiència d’elements de prova” contra Blasco i la resta dels investigats, segons indica el fiscal Anticorrupció.