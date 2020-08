Els positius per COVID es multipliquen per 15 a l'agost, amb 2.977 contagis acumulats en 13 dies

Continua la preocupant tendència a l'alça dels contagis per COVID-19 en la Comunitat Valenciana dels últims dies després de comptabilitzar 358 nous casos durant les últimes 24 hores, amb el que el nombre de positius des que va començar agost ascendeix a 2.977. Aquest mes s'ha multiplicat per quinze el nombre de contagis respecte al mateix període dels mesos de juny i juliol, tal com ha detallat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, qui ha comparegut aquest dijous en roda de premsa per a fer balanç de la pandèmia en el territori valencià.

Així, la titular de Sanitat ha anunciat que s'han registrat 28 nous casos a la província de Castelló, 84 a Alacant i 246 a València, amb el que la xifra de casos confirmats per PCR ascendeix a 16.306 persones. Quant als ingressos, actualment són 201 persones les que es troben ingressades en centres hospitalaris, de les quals una vintena es troben en les UCI. En concret, a Castelló hi ha sis ingressos, cap d'ells en l'UCI; a Alacant, hi ha 52 persones ingressades, set d'elles en vigilància intensiva; i a València, 143 ingressos i 13 en UCI.

En les últimes 24 hores s'han donat 255 altes (15 a Castelló, 69 a Alacant, 171 a València i 32 no assignades), amb el que en el que va de mes d'agost s'han donat 2.003 altes.

El 78% dels brots, a la província de València

Barceló ha ressaltat que el 78,7% dels brots es localitzen a la província de València, mentre que Alacant (18,4%) i Castelló (2,8%) tenen índexs "més acceptables". La ciutat de València concentra el 35% dels brots: 63 dels 180 que hi ha.

En total, el 97,8% dels brots són d'àmbit comunitari, i el 60,6% és d'origen social. Hi ha un 14,4% associat a l'oci, i un 10,2% amb l'àmbit laboral. Mentrestant, hi ha un altre tipus de brots relacionats amb viatges i altres àmbits.

Pel que respecta a les franges d'edat, el 45,5% afecta a persones d'entre 15 i 34 anys, i el 33,7%, entre 35 i 64 anys.

Perfil dels hospitalitzats

Quant al perfil dels hospitalitzats, Ana Barceló ha destacat que aquest ha canviat, de manera que la majoria (46%) se situa entre els 35 i els 65 anys, mentre que el 39% és major de 65 anys i el 15% dels hospitalitzats són menors de 35 anys. Aquesta diferència s'acreix en l'UCI: el 68% dels ingressats tenen entre 35 i 65 anys, mentre que el 32% supera els 65. No hi ha ingressos en UCI de menors de 35.

En les últimes hores no s'ha produït cap defunció, amb el que la xifra es manté en 1.486 casos.

Situació en residències

En les últimes 24 hores, dues residències de majors de la província de València més han sumat casos de coronavirus, amb el que en total hi ha vint afectades: nou a València i onze a Alacant, mentre que hi ha dos casos en centres de menors de la província de València, i cinc centres de diversitat funcional (un a Castelló, dos a Alacant i dos a València). S'han donat onze positius en residents i tres treballadors han donat positiu. Tres residències continuen sota vigilància activa: una en el departament de la Vega Baixa i dues en l'Arnau de Vilanova.

1.210 rastrejadors

D'altra banda, la consellera ha destacat el paper dels rastrejadors. En aquest sentit, ha anunciat que la Comunitat Valenciana ha incorporat ja a 1.210 rastrejadors que s'encarregaran de les labors de seguiment dels casos de coronavirus. “Son una figura primordial, ja que són fonamentals per a detectar contagis i aïllar-los a temps per a evitar que un brot derive en una transmissió comunitària. Tenen una gran responsabilitat, però el treball depén sobretot de la col·laboració ciutadana”, ha recalcat la consellera.