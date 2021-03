Els pressupostos de l’Ajuntament de Torrevella, en l’aire per segon any després dels recursos de l’oposició

L’alcalde de Torrevella, el popular Eduardo Dolón, ha vist per segon any consecutiu que la justícia ha posat en dubte el procés d’elaboració dels pressupostos municipals. La jutgessa substituta en funcions de reforç del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 d’Elx ha dictat una interlocutòria que retira de l’ordre del dia del ple convocat per a dijous el punt sobre l’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2021.

La mesura cautelaríssima va ser sol·licitada per tres regidors del PSPV-PSOE, Els Verds i Sueña Torrevieja després d’accedir a l’informe de la secretària municipal que reconeixia “febleses i fins i tot mancances documentals” en la tramitació del pressupost. L’informe, referit a la sessió inicial del ple extraordinari de pressupostos prevista per al 13 de gener passat, retrau que els documents amb errades materials no es van incorporar a l’expedient i que, sobre la liquidació del pressupost, no consta el decret d’aprovació en l’expedient que havia de votar-se en el ple (sí que constava en la pàgina web del consistori).

“La publicació de la liquidació en la pàgina web respon al principi de transparència, però de cap manera substitueix el mandat que aquesta liquidació ha d’estar en l’expedient d’aprovació del pressupost municipal com a documentació necessària”, exposa la secretària.

L’informe conclou que l’expedient està incomplet i que, per tant, “no pot sotmetre’s a aprovació plenària”. La secretària també al·ludeix a una sentència que va estimar el recurs d’una regidora del PP a Torrevella quan estava en l’oposició a qui es va reconéixer la vulneració del seu dret de participació com a edil “per no haver posat en coneixement seu informes preceptius amb l’antelació suficient que exigeix la llei”.

La interventora de l’ajuntament va proposar estimar el recurs de reposició dels regidors de l’oposició i declarar nul·la la convocatòria de la sessió plenària del 13 de gener passat. No obstant això, la interventora recorda en un altre escrit que va informar favorablement sobre l’expedient de pressupostos i rebutja que tinga defectes. “No es comparteix que aquest expedient no continga els requisits exigits per la legislació aplicable”, conclou la interventora, que proposa la desestimació del recurs.

Amb aquests antecedents, la sessió per al debat i l’aprovació del pressupost municipal estava prevista per a dijous, però la jutgessa ha anul·lat aquest punt de l’ordre del dia sense ni tan sols entrar en el fons de l’assumpte.

“Hi ha risc que, si no s’adopta” la mesura cautelar, argumenta la jutgessa, “el procés perdria la seua finalitat legítima, a més dels perjudicis que pogueren derivar-se en el cas de celebrar-se i prosperar a posteriori el recurs contenciós administratiu declarant la nul·litat de ple dret dels tràmits d’elaboració i aprovació definitiva del pressupost, més que els propis que poguera produir la suspensió sol·licitada”.

La interlocutòria defensa que es compleixen els dos requisits per a adoptar la mesura cautelaríssima (l’aparença de bon dret i la ponderació adequada de l’interés general) i anul·la, per tant, el punt de l’ordre del dia del “ple imminent”.

L’oposició assenyala l’alcalde del PP

L’oposició a Torrevella està perplexa. “Els vam advertir com de mal que estava fet, de la falta de documents i altres errades, però, quan l’alcalde els porta a ple, no volen fer cas i el posen en període d’exposició”, declara a aquest diari el regidor dels Verds Israel Muñoz, un dels tres edils que han recorregut contra la decisió del consistori governat per Eduardo Dolón, número dos en la Diputació d’Alacant.

“La jutgessa diu que l’alcalde de Torrevella no està respectant la llei per a fer els pressupostos i ho fa de manera reiterada passant per damunt dels altres regidors del ple”, denuncia l’edil dels Verds, que titla Dolón de “pitjor alcalde d’Espanya” per no “saber fer els pressupostos”.

L’expedient dels pressupostos de l’exercici anterior encara està pendent de resolució per part del mateix Jutjat Contenciós Administratiu número 1 d’Elx. “L’any passat hi havia fins i tot errades matemàtiques”, assenyala el regidor ecologista. “Ha sigut molt escandalós que els jutjats et paren dues vegades seguides els pressupostos pels mateixos motius”, postil·la Muñoz.

El PP titlla a l'oposició de "autèntic càncer"

L'equip de govern del PP ha acusat els partits que han aconseguit paralitzar l'aprovació del pressupost de pretendre reeditar el "ruïnapartit" des de l'oposició, en referència a l'anterior legislatura en la qual governaven Els Verds. "Amb aquesta mesura cautelarísima impulsada pel PSOE, Els Verds i ST, els vertaders i únics perjudicats tornaran a ser els ciutadans de Torrevella: els seus comerciants, els seus hostalers, els seus autònoms, els seus joves, els seus universitaris, les seues associacions i ONGs".

La nota de premsa de l'Ajuntament de Torrevella conclou que els edils de l'oposició són "l'autèntic càncer per al benestar" dels veïns de Torrevella.