Els veïns de Russafa ja tenen espai per a aparcar: les zones verda i taronja entren en servei amb 1.377 places

Dilluns va començar a funcionar en el barri valencià de Russafa la zona verda d’aparcament exclusiva per a residents i la zona taronja, en què s’autoritza l’estacionament de no residents els dies laborables entre setmana, de 9.00 a 19.00, i dissabtes, de 9.00 a 15.00, a un preu que va dels 1,10 euros els primers 25 minuts fins a 3,30 euros per un màxim de dues hores.

La posada en marxa del sistema va deixar imatges inèdites fins ara als carrers més cèntrics del barri amb espai abundant per a l’aparcament, tant en zona verda com en taronja. També hi havia disponibilitat per a estacionar en les 520 places que es mantenen de zona blava.

Encara que a alguns vehicles que mancaven de l’acreditació necessària per a estacionar en la zona verda se’ls va deixar una nota informativa relativa a l’inici de la mesura, fonts municipals van informar que des de dimarts els que aparquen en la zona verda sense acreditació o en la taronja sense el pagament corresponent seran susceptibles de ser sancionats.

Com va informar elDiario.es, el control dels cotxes estacionats es farà amb vehicles elèctrics equipats amb càmeres i també amb revisors itinerants que comprovaran que els vehicles estan acreditats degudament.

Fins ara la Regidoria de Mobilitat Sostenible ha rebut ja un total de 658 sol·licituds de veïns i veïnes per a acreditar-se i poder estacionar a preus reduïts, tant en zona verda com en taronja, i ja se n’han concedit 326.

Les persones que sol·liciten el distintiu han d’estar empadronades en algun dels carrers del barri de Russafa. A més, han d’acreditar ser titulars del permís de circulació o, en el cas de les persones jurídiques o prenedores d’una assegurança, han de fer constar que són les conductores habituals del vehicle. Igualment, les persones beneficiàries han d’estar al corrent del pagament de taxes, impostos municipals i sancions.

El procediment per a obtindre l’autorització continua obert i es pot fer per mitjà de la seu electrònica, en l’apartat de mobilitat dels tràmits municipals. L’Ajuntament ha creat una pàgina web (http://www.ora-valencia.es/web/barri-de-russafa/) en què la ciutadania disposa de tota la informació i dels requisits per a ser beneficiària i donar-se’n d’alta.

La sol·licitud es pot fer en qualsevol moment i tindrà una vigència de dos anys, incloent-hi l’any en què s’ha sol·licitat i el següent al de la inscripció fins al 31 de desembre. Amb aquesta targeta, les persones residents de Russafa tenen exclusivitat a l’hora d’aparcar en zona de residents durant les vint-i-quatre hores i els set dies de la setmana.

A més de comptar amb el distintiu de resident (gratuït), les persones usuàries hauran d’abonar la taxa fiscal d’estacionament en alguna de les dues modalitats, mensual (7,18 €) o anual (86,20 €).

En total s’implementaran a Russafa 334 places de zona verda només per a residents i 1.043, preferentment per a ells en la zona taronja.

La zona verda està al centre del barri, als carrers del Pintor Salvador Abril, Cadis, Alacant i Maties Perelló, i les grans vies, tret del carrer de Russafa, pel Mercat. D’altra banda, la zona taronja se situarà als carrers més comercials: Dénia, Sueca, Puerto Rico, Cuba, Literat Azorín, Pere III o Castelló. A més, es mantindrà la zona blava en la perifèria de Russafa.