Una empresa del ‘ionqui dels diners’ investigada en el cas Taula va pagar tres campanyes electorals del PP valencià

Tríptics, marxandatge, cartells, publicitat en mitjans i fins a 50 quilos de caramels. L’empresa Thematica Events SL, controlada “veladament” per Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, va abonar 47.829,5 euros per a sufragar tres campanyes electorals del Partit Popular valencià.

La interlocutòria d’incoació de procediment abreujat de la magistrada substituta del Jutjat d’Instrucció número 18 de València sobre la peça separada J del cas Taula, al qual ha tingut accés elDiario.es, revela que Thematica Events SL va pagar 8.147,5 euros per a la campanya electoral del PP a Vilamarxant, la candidatura del qual encapçalava l’actual diputat en el Congrés Vicente Betoret; 11.782,77 euros per a les despeses electorals del candidat a Montcada Juan José Medina (número dos d’Alfonso Rus en la Diputació de València i investigat en el cas Taula), i 27.900 euros per a faenes electorals de la campanya del PP a les eleccions generals del 9 de març de 2008. “Les faenes que es van executar haurien d’haver-se considerat a efectes comptables com a despeses electorals, no obstant això no es van declarar”, afirma la jutgessa en la interlocutòria.

Rafael García Barat, soci del ionqui dels diners i investigat en la causa, va vendre a Benavent el 2004 el 39,93% de les accions de Thematica Events SL, encara que el contracte privat de venda de les participacions mai es va arribar a inscriure en el Registre Mercantil, amb la qual cosa l’exgerent d’Imelsa, l’empresa pública de la Diputació de València, va poder manejar “veladament” la mercantil sense figurar-hi oficialment. La investigació del cas Taula ha detectat que Thematica Events SL va mantindre relacions comercials amb la Fundació Jaume II El Just quan Benavent estava destinat pel PP en aquesta fundació inspirada i creada per Francisco Camps.

La firma va confeccionar per a Juan José Medina, el candidat del PP a Montcada llavors, 20.000 díptics i tríptics, 50.000 butlletins publicitaris, un miler de cartells, un centenar de programes electorals i 9.000 sobres per a paperetes. A més, va crear un bàner de publicitat per a una pàgina web, va inserir publicitat en Levante-EMV i Las Provincias i va adquirir 50 quilos de caramels. En total, les faenes electorals no declarades van ascendir a 11.782,77 euros, sense IVA.

La campanya de l’actual diputat del PP en el Congrés Vicente Betoret per a les municipals de Vilamarxant també va comptar amb els serveis de Thematica Events SL. L’empresa va contractar quatre tanques i va confeccionar 3.500 targetes per a bústies, 3.500 desplegables, 3.500 unitats de cartells i pancartes, un vinil per a un vehicle Smart, 3.500 exemplars de l’informe de gestió i sengles unitats de fulls de mà i sobres. Així doncs, la campanya va tindre un cost per a la mercantil de 8.147,5 euros, sense comptar l’IVA.

Thematica Events SL també va executar faenes per al PP valencià en les eleccions generals del 2008, per 27.900 euros, per a la inserció de cartells publicitaris en línies d’autobús. “L’import de totes aquestes faenes s’hauria satisfet amb fons públics procedents d’Imelsa, a través de facturació amb càrrecs que no respondrien a les faenes fetes efectivament, ni al seu cost real”, afirma la magistrada.

Juanjo Medina, l’antiga mà dreta d’Alfonso Rus, era el coordinador d’aquella campanya i “degué ser sabedor” del fet que les despeses electorals “no les va abonar el Partit Popular”, tal com evidencia la documentació intervinguda durant l’escorcoll del domicili de l’exvicepresident de la Diputació de València, processat també per malversació i estafa en una altra causa. En la relació de despeses electorals del PP no figuren aquests pagaments.

La magistrada recorda que Thematica Events SL va obtindre el contracte del servei de Bibliobús per part de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de València, llavors en mans de la difunta edil María José Alcón. L’adjudicació, malgrat tindre un pressupost real d’execució de 89.431 euros, es va fraccionar en contractes menors inferiors a 18.000 euros. “El perjudici econòmic ocasionat a l’Ajuntament de València va ascendir a 53.364,18 euros, ja que el cost real dels serveis prestats era de 35.955,38 euros”, assegura la interlocutòria. La magistrada també ha processat les funcionàries de l’Ajuntament de València María Francisca Tamarit Vallés i María Amparo Albors Rodrigo, encarregades dels expedients trossejats del servei del Bibliobús.

Els fons obtinguts per Thematica Events SL van servir per a una presumpta operació de blanqueig de capitals amb l’adquisició d’un habitatge a Xàbia i d’una plaça d’aparcament al centre de València. La firma Berceo Mantenimientos SL, administrada per dos pretesos testaferros de Benavent, mancava de treballadors i de capacitat de fer cap faena real, “per la qual cosa la facturació feta era falsa”.

La societat va adquirir un immoble en Residencial Venecia de Xàbia, a més d’una plaça de garatge i un traster en el mateix complex, per 192.600 euros, abonats amb un xec bancari. Els diners, segons apunta l’acte, provenien en realitat de la facturació a Imelsa de Thematica Events SL.

L’habitatge a Xàbia es va vendre set anys després per 295.000 euros. “Totes aquestes operacions”, apunta la magistrada, “van possibilitar l’ocultació de l’origen real dels fons i el seu reingrés al circuit financer com si es tractara de fons lícits”.

La interlocutòria de la jutgessa processa Medina, Marcos Benavent i els seus pretesos testaferros José Estarlich i Jaime José Úbeda Merino, l’empresari Rafael García Barat, José Enrique Montblanc, exdirector financer d’Imelsa, i uns quants empresaris que van facturar per faenes no fetes en el marc de l’espectacle audiovisual Metamorphosis impulsat per Imelsa en col·laboració amb el Museu Valencià d’Il·lustració i Modernitat (Muvim), la contractació del qual, malgrat no haver-se fet mitjançant un procediment obert, va costar 234.645,07 euros. La peça separada J del cas Taula investiga la comissió dels presumptes delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental, frau en la contractació i blanqueig de capitals.