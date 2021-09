“Què feu ací ‘picoletos’?”: un tribunal militar rebaixa la sanció a un guàrdia civil begut que amenaçà un sanitari

“Què feu ací, picoletos?”. Així va rebre un agent de l’institut armat, en plena borratxera, dos companys a la plaça de Santiago Bernabéu d’Almansa. La patrulla va acudir al lloc l’1 de setembre de 2019, a les quatre de la matinada, per donar suport als serveis sanitaris que atenien el guàrdia civil, destinat en el post principal de Xàbia i pertanyent a la Comandància d’Alacant. L’home, de baixa, “havia protagonitzat incidents anteriors”, segons els fets provats de la sentència de la secció primera del Tribunal Militar Central, que imposa la pèrdua de cinc dies d’havers amb suspensió de funcions a l’agent.

L’uniformat “desprenia una forta olor d’alcohol i tenia dificultat per a mantindre l’equilibri”. Els sanitaris van convéncer l’intoxicat per traslladar-lo en ambulància a un hospital, perquè presentava dolor toràcic. El guàrdia civil es va mostrar “molt nerviós” davant la presència dels seus companys i els va etzibar: “Què feu ací, picoletos?”, alhora que mostrava la seua placa i la targeta d’identificació.

Una vegada la situació va estar controlada, els agents van rebre un segon avís. L’ambulància havia tingut un problema mecànic i l’agent de baixa es va posar nerviós. “Contrariat per l’espera i amb una actitud de gran nerviosisme i hostilitat”, l’agent va dir a un dels sanitaris “que el coneixia, que sabia on vivia, que quan li tornaren la placa i la pistola sabria què és bo”. La patrulla va haver d’acompanyar l’ambulància al centre hospitalari sense que es registraren més incidents.

El tècnic sanitari va denunciar el guàrdia per un presumpte delicte lleu d’amenaces, però el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d’Almansa va arxivar les actuacions per haver renunciat el denunciant a qualsevol acció civil o penal.

Els agents van declarar que l’agent mantenia una “actitud hostil”. El cap de la Companyia d’Almansa, de la seua banda, va manifestar que l’agent alcohòlic havia protagonitzat fets similars i que “la seua conducta ha afectat la imatge de la Guàrdia Civil davant dels ciutadans”. L’avaluació feta pel gabinet de psicologia de la Comandància d’Alacant indica que l’uniformat pateix una “severa dependència de l’alcohol juntament amb els trets anòmals de personalitat”.

Uns dies després de l’incident, l’agent va ingressar voluntàriament en un sanatori de Múrcia, en què va estar ingressat nou dies, per sotmetre’s a un procés de desintoxicació. Un informe psiquiàtric va concloure que l’agent patia “depressió, trastorn adaptatiu amb simptomatologia mixta en resolució i trastorn per abús d’alcohol”.

Un any després va ser diagnosticat per la Junta Mèdica Pericial amb un “trastorn ansiós depressiu amb antecedents d’abús d’alcohol amb repercussió conductual incompatible amb el règim de jerarquia i disciplina de la Guàrdia Civil”.

La defensa del guàrdia, que es va acollir al seu dret de no declarar, va recórrer la sanció de suspensió de funcions de deu dies com a autor d’una falta greu en l’“observança de conductes greument contràries a la dignitat de la Guàrdia Civil”. A causa de la naturalesa militar de l’institut armat, abunda la sentència, els seus membres han de mostrar un comportament irreprotxable en tot moment, no sols en acte de servei, també amb relació a tercers.

La secció primera del Tribunal Militar Central ha estimat parcialment el recurs de l’agent, perquè la instrucció hauria d’haver tingut en compte les circumstàncies atenuants, atesa la situació psicològica derivada de l’addicció a l’alcohol de l’agent. Així doncs, la sentència obliga a reintegrar a l’agent l’import de les retribucions que se li van ser restar.