La fiscal interroga per un delicte d’amenaces el comandant de la Guàrdia Civil que volia “partir-li les cames” a l’alcaldessa de Paiporta

El comandant de la Guàrdia Civil Eduardo Aranda, autor de comentaris masclistes i amenaces davant els seus subordinats contra l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, en uns àudios publicats per elDiario.es, ha declarat dijous a la Ciutat de la Justícia de València com a investigat. Després de la publicació dels enregistraments, en què el guàrdia civil parlava de “partir-li les cames” a l’edil de Compromís, el ministeri fiscal va obrir diligències d’investigació penal per un pretés delicte d’amenaces. Aranda ha arribat poc abans de les 10 del matí acompanyat de la seua advocada. La seua declaració ha durat 45 minuts. Posteriorment ha acudit a declarar com perjudicada la mateixa Martín.

El sotsoficial de l’institut armat, a preguntes d’aquest diari, ha declinat fer comentaris en eixir de la declaració. Aranda, que ha assegurat que es pronunciaria més endavant, ha declarat com a investigat davant la fiscal Yolanda Domínguez, en presència del lletrat de l’alcaldessa de Paiporta. El comandant també està imputat en el Jutjat Togat Militar Central número 1, amb seu a Madrid, per haver frenat una investigació per una presumpta estafa amb màscares en ple confinament.

El comandament de la Guàrdia Civil va ser traslladat a la caserna de Patraix de la Comandància de València mentre avança la investigació penal per un pretés delicte d’amenaces. Segons ha pogut saber aquest diari, Aranda ha estat a casa desproveït de les seues funcions, però amb sou i a l’espera de destinació.

Aranda, tal com va informar aquest diari, arrossega una llista ben llarga d’enfrontaments amb els seus subordinats i, almenys, dues imputacions. Després de la publicació dels àudios, la directora general de la Guàrdia Civil va obrir una informació reservada al comandant. A més, altres guàrdies i membres de l’AUGC van criticar durament l’institut armat per la falta de contundència amb l’oficial en conflictes anteriors amb subordinats.

Els enregistraments es van fer en una reunió entre Aranda i una desena de comandaments i subordinats arran de la defunció d’un jove en els bous de la localitat de l’Horta Sud.