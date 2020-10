La Fiscalia rebaixa l’acusació als tres activistes que van parar a València el bus masclista d’HazteOír a un delicte lleu de danys

Els tres activistes acusats per haver parat l’autobús masclista d’HazteOír aniran a judici. El titular del Jutjat d’Instrucció número 18 de València ha dictat una interlocutòria d’obertura de judici oral contra els tres activistes, acusats per HazteOír de coaccions, delicte de discriminació, desordres públics i delictes de danys, durant la protesta contra el polèmic bus de l’organització ultraconservadora que circulava per la ciutat amb el lema “Estop Feminazis, les lleis de gènere discriminen l’home” al costat de la imatge d’Adolf Hitler amb els llavis pintats i amb el símbol feminista en el front. El ministeri fiscal considera que els fets són constitutius simplement d’un delicte lleu de danys.

“Quant a la qualificació de l’associació personada com a acusació, sens dubte crida l’atenció l’extensió dels seus termes si es posen en relació amb la determinació de fets”, assenyala el jutge, que recorda que la interlocutòria d’obertura del judici oral només té per objecte “determinar el procediment a seguir i l’òrgan judicial davant el qual ha de seguir-se [jutjat penal], sense altres vinculacions”.

L’associació ultraconservadora acusa els tres activistes de coaccions, delicte de discriminació, desordres públics i delictes de danys. “La intolerància i la violència dels radicals d’esquerres i de les feminazis no pot quedar sense castic”, declara la portaveu d’HazteOír, Teresa García-Noblejas, en un comunicat. “Malgrat que des de determinats mitjans s’ha volgut influir perquè es desestimaren els càrrecs, sembla que la justícia s’imposa i les agressions i les coaccions contra els portaveus de la campanya ciutadana contra la llei de violència de gènere no quedaran impunes”, afig la portaveu.