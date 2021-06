El Govern considera “imparcial” un informe sobre l’ampliació portuària fet per un conseller del mateix Port de València

“S’entén plenament vàlid i imparcial l’informe jurídic emés pel cap de l’Assessoria Jurídica de Ports de l’Estat el dia 9 d’abril de 2021, sobre la vigència de la declaració de l’impacte ambiental (DIA) del projecte d’ampliació del port de València, formulada per Resolució de 30 de juliol de 2007”.

Així s’ha pronunciat el Govern en resposta a una pregunta plantejada pel senador valencià de Compromís, Carles Mulet, amb relació al possible conflicte d’interessos per part del signant de l’informe esmentat, José Antonio Morillo-Velarde, que, a més de ser cap de l’Assessoria Jurídica de Ports de l’Estat, també en aquell moment era membre del consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València (APV), tal com va informar elDiario.es. Per aquest motiu, Mulet pregunta a l’executiu central “si pensa recusar-se la validesa d’aquest informe parcial”.

En resposta, el Govern afig que “cap tatxa de parcialitat cal estendre a l’informe esmentat a la llum de la condició que deté el seu signant com a vocal en el consell d’administració de l’Autoritat Portuària de València i, al seu torn, cap de l’Assessoria Jurídica de Ports de l’Estat”.

L’explicació legal de l’absència d’incompatibilitat és quasi més cridanera, ja que posa en relleu la falta de regulació en aquest sentit: “el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la Marina mercant (TRLPEMM), no sols no estableix un règim d’incompatibilitats per al personal de Ports de l’Estat, quan desenvolupa les activitats que competeixen aquest organisme públic respecte e les autoritats portuàries, sinó que, per contra, estableix la participació necessària dels representants de Ports de l’Estat en els consells d’administració de les autoritats portuàries, sense que això els obligue a mantindre’s al marge dels assumptes propis de l’activitat de Ports de l’Estat amb relació a aquestes autoritats portuàries. Per tant, no es pot adduir que concórrega cap causa d’abstenció ni conflicte d’interés en el cas examinat”.

A més, per apuntalar l’argument que no hi ha conflicte d’interessos, posa l’accent en el fet que l’informe no és vinculant i que totes les decisions competeixen i són responsabilitat exclusivament de l’APV.

Segons diu la resposta, “l’Autoritat Portuària de València té la condició d’òrgan substantiu, a més de promotor, respecte del tràmit ambiental del projecte d’ampliació del port de València. D’acord amb això, i mentre Ports de l’Estat no aprove el projecte de les obres a desenvolupar per l’Autoritat Portuària esmentada, ni intervé en l’expedient d’atorgament de la concessió sobre el domini públic portuari que gestiona l’Autoritat Portuària de València, l’Informe jurídic elaborat, com a cap de l’Assessoria Jurídica de Ports de l’Estat, no té el caràcter d’informe vinculant d’aquest organisme públic”.

Malgrat tota aquesta exposició, el president de Ports de l’Estat, Francisco Toledo, va proposar al final del mes de maig passat la substitució de José Antonio Morillo-Velarde com a conseller de l’APV per Pilar Parra, directora corporativa de l’organisme estatal.

Amb aquest moviment, Ports de l’Estat i l’APV eviten que Morillo-Velarde vote l’adjudicació de la concessió de la nova terminal a la companyia TIL, filial d’MSC, després d’haver emés i signat l’estudi que avala la vigència de la DIA del 2007, fet que potser podia haver implicat algun problema legal derivat de l’endogàmia portuària davant la més que previsible judicialització del projecte.

El cessament de Morillo-Velarde i el nomenament de Pilar Parra s’aprovaran previsiblement en el pròxim consell d’administració que se celebrarà aquest mes de juny.

El president de l’APV, Aurelio Martínez, va comentar en el consell del 30 d’abril passat que, abans de fer-se efectiva l’adjudicació, es presentarà el projecte definitiu dels nous molls, cosa que es preveu per al mes de juliol.