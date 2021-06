El Govern ofereix a l’ambaixador francés el seu suport perquè reconsidere el tancament de l’Institut Français de València

El Govern de Pedro Sánchez està disposat a col·laborar amb l’ambaixada francesa a Espanya en el cas que l’executiu gal reconsidere la seua decisió de tancar l’Institut Français de València. Així ho afirma una resposta parlamentària al diputat de Compromís en el Congrés Joan Baldoví que revela que la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional va enviar una carta el 27 de maig passat dirigida a l’ambaixador de la República Francesa que expressa la “inquietud per l’anunci del tancament”.

A més, l’executiu espanyol s’ofereix a col·laborar amb les autoritats franceses “i a secundar-les en tot allò que poguera ajudar a reconsiderar la mesura”. La resposta parlamentària reconeix que el “tancament en si” suposa una “mala notícia per a la ciutat de València, per a la Comunitat Valenciana i per al conjunt d’Espanya”.

No obstant això, la decisió de tancar centres culturals estrangers correspon a l’Estat de procedència. “Aquest és el cas de l’Institut Francés, tant per a l’obertura com per al tancament de qualsevol dels seus centres. No està, per tant, a la mà de l’executiu espanyol poder evitar el tancament anunciat”, afig la resposta.

“Les relacions educatives i culturals entre Espanya i França són especialment denses, amb intercanvis regulars i permanents en tots els nivells de les dues administracions”, assegura el Govern. La resposta també al·ludeix a l’ “àmplia” presència institucional cultural i educativa de França a Espanya.

El tancament de l’Institut Français de València, al carrer del Moro Zeid del barri del Carme, ha portat a l’atur 25 treballadors (només n’han quedat tres i un director nou encarregats de les proves lingüístiques oficials) i suposa un colp dur a la presència de la cultura del país veí a Espanya.

La presència de les institucions públiques franceses a la capital valenciana es remunta al final del segle XIX, i durant el franquisme va suposar una mena de refugi per a les famílies d’esquerra. L’antiga Aliança Francesa va ser l’embrió de l’actual Liceu Francés, situat a Paterna.

La direcció de l’Institut Français no ha informat de la destinació de la seua biblioteca, que ocupava el primer pis i comptava amb abundant material literari i audiovisual disponible per als socis, ni de l’enorme mural de Paco Roca sobre l’alliberament de París que presidia l’esplèndida terrassa interior de l’edifici. L’espai, que durant anys va acollir el restaurant L’Atmosphère, especialitzat en gastronomia francesa, es va batejar com a plaça d’Amado Granell en honor al republicà espanyol que va entrar a la capital francesa amb les tropes aliades.