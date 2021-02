El Govern del Pacte del Botànic aconsegueix el pic de despesa en serveis públics essencials: 2.748 euros per habitant

El Govern autonòmic valencià ha aconseguit revertir la tendència de retallades en despesa pública dels últims anys del PP al Palau de la Generalitat, que ha arribat el 2019 al rècord de despesa en serveis públics fonamentals. Així doncs, el Consell dedica 2.748 euros per valencià en sanitat, educació i serveis socials. El 2020, l’any de la pandèmia de la COVID-19, la Generalitat Valenciana ha augmentat la despesa en serveis públics fonamentals en un 10%, amb una previsió de creixement de més de 1.000 milions d’euros, segons les dades provisionals que maneja la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. “L’aposta decidida per augmentar els recursos en sanitat, serveis socials i educació ha permés al Consell afrontar amb més garanties la pandèmia de la COVID”, declara el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler.

En un lustre, entre el 2009 i el 2014, els governs ‘populars’ de Francisco Camps i d’Alberto Fabra van reduir la seua aportació per a sanitat, educació i serveis socials un 13%. El 2013, el Consell va tindre una despesa en serveis públics fonamentals inferior a la del 2009 (va passar d’invertir 12.637 milions d’euros a 10.471 milions). “Malgrat l’infrafinançament que patim, des de l’arribada del Botànic al Consell hem apostat per incrementar el nivell de despesa en sanitat, educació, polítiques inclusives, que són els paràmetres que analitza el Ministeri d’Hisenda, però també altres activitats com ara habitatge i foment de l’ocupació”, remarca Soler.

Des de l’arribada de les forces d’esquerra al Palau de la Generalitat el 2015, l’executiu valencià ha augmentat la despesa en polítiques públiques un 25%. Tres anys després, el Consell va recuperar el nivell de despesa en sanitat, educació i serveis socials previ a les retallades, que va arribar a 12.953 milions d’euros. El 2018, la despesa social va arribar a 2.610 euros per habitant. El 2019, l’últim exercici registrat, va arribar a la xifra de 13.751 milions, augmentant la despesa fins a arribar a 2.748 euros per habitant.

Soler ha posat en valor l’increment de la despesa pública per a enfrontar la crisi sanitària del coronavirus: “Si no haguérem consolidat els serveis públics des de l’arribada al Govern, hauria sigut molt més complicat enfrontar-se a la pandèmia pel fet trobar-se principalment la sanitat pública fortament afectada per les retallades”. “Si alguna cosa hem aprés de la pandèmia és que necessitem un estat del benestar fort, capaç d’afrontar fenòmens extraordinaris com la COVID-19”, postil·la.

El conseller manté la reivindicació de la reforma del model de finançament per a cobrir, igual que la resta de les autonomies de règim comú, la despesa per habitant en sanitat, educació i serveis socials. “Tenim les mateixes obligacions que la resta de les comunitats autònomes, però no els mateixos recursos per a afrontar-les i això deixa en una situació de feblesa els serveis públics valencians, que no permetrem ni tolerarem”, diu Soler.