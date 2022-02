Hisenda suspén l’execució del deute dels 10,6 milions d’IVA que reclamava a l’EMT de València

El Tribunal Econòmic Administratiu Central ha acordat la suspensió de l’execució de l’acord de liquidació provisional de l’IVA per al període comprés entre abril del 2016 i octubre del 2017 que Hisenda sol·licitava a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, per un import total de 10,6 milions d’euros. Es tracta d’una treva fins que el tribunal mateix resolga el recurs interposat per l’empresa pública contra la liquidació de l’IVA.

La sentència del tribunal, dependent del Ministeri d’Hisenda, reconeix que l’EMT és un ens instrumental de l’Ajuntament de València, íntegrament participada pel consistori. “La totalitat dels seus béns patrimonials estan plenament afectes al servei públic que presta”, assenyala. La sentència, que cita jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), reconeix que l’empresa municipal “està exempta d’aportar garanties per a obtindre la suspensió del deute tributari”.

L’EMT va al·legar contra la liquidació provisional feta per la dependència regional d’Inspecció de l’Agència Tributària, que proposava regularitzar la situació tributària de l’entitat per un import de 10,5 milions d’euros (9.089.323,69 euros en concepte de quota i 1.447.323,5 euros en concepte d’interessos de demora) fruit d’una disparitat de criteris a l’hora de comptabilitzar les aportacions rebudes per l’Ajuntament de València.

En la seua al·legació, l’empresa municipal argumentava que les transferències fetes per l’ajuntament per cobrir el seu dèficit d’explotació durant el període revisat per Hisenda no han d’incloure’s en la base imposable de l’IVA, ja que no tenen la consideració de subvencions vinculades al preu. En concret, es tracta de la transferència corrent que rep anualment per part del consistori per sufragar el dèficit d’explotació que suposen el Bo Or i altres títols socials als comptes de l’empresa.

La Intervenció de Comptabilitat i Pressupostos de l’Ajuntament de València es va pronunciar en el mateix sentit indicant que “l’import es dota en funció de les disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament, sense que en la documentació que serveix de suport per a l’elaboració del pressupost 2016 i 2017 es preveja cap relació entre aquests imports i les tarifes aplicades per l’EMT”.

L’EMT al·legava que ni l’entitat ni l’ajuntament tenen en consideració les tarifes fixades o el nombre previst d’usuaris a l’hora de determinar l’import de les aportacions necessàries per a cobrir el seu dèficit d’explotació.

No obstant això, la Inspecció considera en la seua liquidació provisional que es tracta d’una subvenció vinculada al preu i, per tant, han de formar part de la base imposable de l’IVA.