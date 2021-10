Homenatge a Amado Granell, el militar valencià que va alliberar París, a la seua ciutat natal

Amado Granell (Borriana, 1898 - Sueca, 1972) va encapçalar la divisió blindada en què s’enquadraven els republicans que van entrar a París durant l’alliberament de l’ocupació nazi. Immortalitzat en una famosa fotografia del diari Libération, Granell ha sigut homenatjat dilluns en la seua localitat natal amb la presència del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de la consellera de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, del conseller d’Educació, Vicent Marzà i del titular d’Hisenda, Vicent Soler.

La fascinant biografia d’Amado Granell ha sigut reivindicada en obres com el còmic Los surcos del azar del dibuixant Paco Roca o en el llibre Amado Granell. El valencià que va alliberar París, editat per Austrohongaresa de Vapors i escrit pel francés Cyril Garcia. Tant l’artista Paco Roca com el biògraf han assistit també a l’emotiu acte.

Durant la Guerra Civil espanyola, Granell va arribar a ser comandant de la 49a Brigada Mixta de l’Exèrcit Popular. Al final de la contesa, va poder embarcar-se en el vaixell Stanbrook al port d’Alacant per partir a l’exili. Enrolat en la Legió Estrangera francesa, Granell va continuar lluitant contra el feixisme juntament amb 7.000 soldats republicans. Així doncs, el castellonenc es va integrar en la 2a Divisió Blindada al comandament del general Philippe Leclerc.

La Generalitat Valenciana compensa així l’oblit de la figura d’Amado Granell en la seua terra natal en contrast amb els homenatges institucionals als republicans espanyols a França. A València, el republicà que va alliberar París té un carrer i, fins que va tancar, l’Institut Français conservava un mural gegant del dibuixant Paco Roca amb la icònica imatge dels carros blindats dels republicans espanyols que van alliberar París.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat en l'homenatge a Amado Granell que s'ha dirigit per carta a l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, proposant que se li dedique un carrer a aquest militar valencià així com la col·locació d'un bust del militar o una placa commemorativa que recorde la seua figura en els actuals 'Jardins dels Combatents de La Nueve', al costat del Sena.

La seua figura, ha indicat Puig, "supera l'èpica de la guerra i s'endinsa en una esfera molt actual: la d'una opció política oberta i respectuosa amb les llibertats públiques de tots".

La consellera Rosa Pérez Garijo s'ha referit a Amado Granell com l'"heroi valencià del segle XX, defensor de la democràcia enfront del feixisme, defensor de la llibertat enfront de la por". Pérez Garijo ha assegurat que l'Executiu autonòmic treballa "per a aconseguir un territori sense fosses comunes i sense vestigis que exalten el feixisme". "Volem un territori ple de dignitat, de veritat i de justícia; ple de taulells com els que recorden les víctimes de l'Holocaust", ha manifestat.