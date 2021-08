La igualtat s’obri pas en les Falles amb el reglament de València sense actualitzar: nomenats tres fallers majors en un any

A falta d’un impuls decidit per part dels organismes oficials, estan sent les mateixes comissions falleres des de les bases les que estan adaptant-se als nous temps en matèria d’igualtat.

En el que va d’any han sigut ni més ni menys que tres les falles que han nomenat com a màxim representant de la seua comissió un home, com a alternativa a la tradicional figura de la fallera major.

El cas més recent és el de Vicente Llàcer, de 24 anys (25 el 9 d’agost), nomenat divendres passat 30 de juliol faller major de la seua comissió Barri d’Onda de Borriana, que es converteix així en el primer de la història del municipi de la Plana, que té 19 falles i una àmplia tradició fallera.

“Feia ja uns quants anys que picava els presidents amb aquesta possibilitat, perquè em feia molta il·lusió, però la veritat que mai em vaig poder imaginar que aquest somni es fera realitat divendres passat quan em van nomenar: no en tenia ni idea i només puc donar les gràcies per tot el suport de la meua família i de tota la meua falla, així com dels tres presidents que ho han fet possible”, comenta Llàcer a elDiario.es.

Sobre el suport dels organismes oficials al nomenament, afirma que “de moment ni la junta local i ni la federació s’hi han pronunciat, però m’agradaria que també ho secundaren amb total normalitat”.

Quant a les possibles crítiques per part dels sectors més tradicionals de la festa, el jove faller comenta que “totes les opinions són respectables, però gràcies a la cultura es pot avançar molt en temes d’igualtat i en aquest sentit no hi ha millor expressió cultural i amb més visibilitat que les Falles, unes festes en què tothom té cabuda”.

Llàcer afig que “en cap moment es pretén substituir la figura de la fallera major, sinó que totes les persones tinguen l’oportunitat de representar la seua comissió de manera igualitària” i en aquest sentit assegura que li encantaria estar “en la Cort d’Honor de la fallera major de la comissió”.

A més d’aquest jove de Borriana, també s’ha nomenat faller major de la falla La Marina del Port de Sagunt Víctor Belinchón, i a Erik Lozano, de la comissió fallera Plaça de la Regió de Catarroja.

A València, l’any 2018 la presidenta de la falla de la Blanqueria, Gloria Martínez Amigó, que a més va ser fallera major de València el 2008, va anunciar en les xarxes socials de la comissió el nomenament de Guillermo del Mar com a primer faller major de la història de la comissió, encara que va ser d’una manera simbòlica per a alguns actes interns de la comissió.

A l’octubre del mateix any, la comissió Borrull-Socors de València va aprovar una modificació dels seus estatuts per permetre que els homes puguen presentar-se juntament amb les dones per a exercir com a representants dels seus fallers i falleres.

No obstant això, en una primera instància, la Junta Central Fallera (JCF) els ha rebutjat al·legant que el reglament faller, que no s’actualitza des de l’any 2002, només atorga a les dones la representativitat oficial de les comissions.

En concret, l’article 29 del títol preliminar afirma que “la fallera major serà l’única dona que exercirà la representació honorífica de la comissió de falla en els actes propis i oficials”.

El 2017, es va convocar una assemblea extraordinària de presidents per debatre i votar la possibilitat de convocar un congrés faller amb l’objectiu de tornar a actualitzar uns quants aspectes del reglament esmentat.

No obstant això, la votació va concloure amb 195 vots en contra de la convocatòria del congrés faller, per tan sols 21 a favor i 11 abstencions. Per tant, un 85% dels assistents s’hi van oposar.

En aquell moment, la majoria dels presidents consultats van coincidir a comentar que no era aquest el millor moment per a plantejar canvis dràstics, després dels episodis de tensió i polèmics viscuts, que van portar al regidor de Cultura Festiva llavors i president de JCF, Pere Fuset, a abandonar temporalment la direcció dels plens i les assemblees, per haver-se convertit en blanc de crítiques de caràcter polític.