Incidència de la COVID: sis localitats valencianes superen els 1.000 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies, quinze registren més de 500 contagis

En plena segona onada de la pandèmia de coronavirus, amb cinc capitals de província amb una incidència superior a mil casos per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes, el Govern valencià no descarta prendre noves mesures en aquells municipis on el virus presenta més agressivitat, tal com reconeixia el dijous passat el president de la Generalitat Ximo Puig tenint en compte la situació “complicada” en què està la Comunitat Valenciana. Precisament, el Consell es va avançar al decret d’estat d’alarma del Govern dictat el cap de setmana i el dijous passat va anunciar un toc de queda des de la mitjanit fins a les sis de la matinada i, en principi, fins al pròxim 9 de desembre.

A pesar que la sanitat valenciana és líder en rastrejadors –1.619– i en detecció de brots –1,718 des de juny, el 17% del total dels que s’han destapat a Espanya–, i que està a la cua en contagis per habitant, només per darrere de les Canàries i les Balears, ja són moltes les localitats valencianes que superen aquesta incidència de mil casos per 100.000 habitants.

Les que tenen una pitjor incidència acumulada en els últims catorze dies són: Forcall, (Castelló), un poble de 465 habitants amb 1.720 casos per 100.000 habitants en els últims 14 dies, en què s’han registrat 8 casos (21 des del començament de la pandèmia); Vilanova de la Reina (Castelló), amb 61 habitants i tres casos en les dues últimes setmanes ha registrat una incidència en aquest període de 4.918 casos per 100.000 habitants; la Iesa (València), amb 229 habitants i tres positius en els últims catorze dies ha registrat en aquest temps una incidència de 1.310 casos per cada 100.000 habitants.

A Guadassuar (València), amb 5.893 habitants, s’han detectat 99 casos en els últims catorze dies amb una incidència de 1.680 habitants, i 201 positius des del març i una incidència de 3.411 contagis per 100.000 habitants. A Castellonet de la Conquesta (València), amb 147 habitants, s’han detectat dos casos en les últimes dues setmanes i s’ha registrat una incidència acumulada de 1.361 casos per cada 100.000 habitants; a Beniarrés (Alacant), amb 1.118 habitants, s’han detectat dotze positius en els últims catorze dies amb una incidència de 1.073 casos per 100.000 habitants.



Fuente: comunidades autónomas



Superen els 500 casos per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies: Xacarella (Alacant), 643; Beniferri (Alacant), 618; Montfort (Alacant), 539; el Pinós (Alacant), 678; Elda (Alacant), 639; Penàguila (Alacant), 685; Llutxent (València), 682; Novetlè (València), 597; Benifairó de la Valldigna (València), 700; Requena (València), 528; Quart de les Valls (València), 506; Barraques (Castelló), 617; Pina (Castelló), 901; i Vilafermosa (Castelló), 613; Olocau (Castelló), 840.

Castelló, València i Alacant, per davall dels 200 casos per 100.000 habitants

Pel que fa a les grans ciutats valencianes, Castelló (171.728 habitants) té una incidència acumulada de 130 casos per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes (224 positius en aquest període) i de 1.186 casos per 100.000 habitants des que va començar la pandèmia (2.037 positius en total); Elx (232.517 habitants) té una incidència acumulada des de març de 1.216 casos per 100.000 habitants (2.828 positius) i de 605 casos per prova PCR en els últims catorze dies (260 casos per 100.000 habitants d’incidència en aquest interval); Alacant (334.887 habitants) té una incidència en les dues últimes setmanes de 129 casos per cada 100.000 habitants, amb 432 positius detectats per PCR i antígens en aquest temps, mentre que des que es va desfermar la pandèmia s’han confirmat 3.738 contagis i una incidència acumulada de 1.116 casos per 100.000 habitants.

Finalment, a València (794.288 habitants) hi ha una taxa de 196 casos per 100.000 habitants en els últims catorze dies, amb 1.555 nous positius, i una incidència acumulada des de març de 1.545 casos per cada 100.000 habitants, amb un total de 12.273 contagis detectats des de l’inici de la pandèmia a la capital. De les quatre grans ciutats valencianes, tan sols Elx supera els 200 casos per 100.000 habitants en les dues últimes setmanes, tenint en compte les dades registrades fins al 27 d’octubre passat.