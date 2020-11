La Institució Firal Alacantina reclama en el jutjat un deute del PP de 8.359 euros de fa més d’una dècada

El Partit Popular s’enfronta a un procediment monitori, la via de reclamació civil més ràpida, en un jutjat de primera instància d’Alacant per una reclamació de 8.359 euros per un acte del partit en la Institució Firal Alacantina (IFA) celebrat fa més d’una dècada, el 25 d’abril de 2009. Aquell dia, el PP va organitzar l’assemblea de la seua junta directiva provincial en un dels pavellons del recinte firal i després un sopar a l’auditori per a 2.500 afiliats, però IFA, llavors dirigida per l’empresari Modesto Crespo, condemnat pel cobrament de dietes de la CAM, no va passar la factura de l’acte. No va ser fins al 2018 que el PSPV-PSOE va denunciar el deute.

La Fiscalia va arxivar les diligències d’investigació penal per l’impagament després d’un informe del Grup de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció de la Policia Nacional que va concloure que el PP no va tindre una “conducta dolosa” ni va cometre cap il·lícit penal, “i podia haver-se tractat d’una errada en els processos interns” d’IFA. El PP també va mantindre un deute amb Fira València per un congrés del 2008, encara que en aquest cas la factura, finalment abonada, va ascendir a 625.000 euros.

L’arxivament de les actuacions ha permés a l’Agència Valenciana Antifrau (AVA) investigar l’impagament. L’organisme que dirigeix Joan Llinares, després d’una anàlisi detallada, conclou que els fets denunciats són verídics i insta IFA a reclamar la factura. En les al·legacions del PP valencià, el partit que lidera Isabel Bonig assegura que no li consta l’existència de cap deute amb IFA i considera que el pagament, “atés el temps transcorregut”, seria “improcedent”. “En tot cas”, postil·la el PP, “es tracta d’un mer assumpte civil”, per la qual cosa el partit no entén “la insistència en el pagament d’una factura extemporània, d’un deute prescrit”.

IFA considera que el deute “no ha prescrit”. El PP, en un segon escrit (presentat fora de termini), afirma que és “completament alié als processos interns de facturació d’IFA”. El partit argumenta que, com que estan tancats els comptes d’aquell 2009, “resultaria inexplicable davant les nostres autoritats de fiscalització admetre el pagament d’una factura que s’ha emés nou anys després del tancament d’un exercici ja fiscalitzat”. En tot cas, el PP argumenta que la reclamació resulta “extemporània” i estaria prescrita. Antifrau ha arribat a una conclusió diferent i assegura que els deutes anteriors al 2015 tenen un termini de prescripció de 15 anys.

En tot cas, segons indica el document d’Antifrau, “davant la negativa del pagament per la via extrajudicial per part del Partit Popular d’Alacant”, IFA es va avançar a les conclusions de l’AVA i, el 2 d’octubre passat, va optar per una reclamació judicial mitjançant un procediment monitori, la via de reclamació més ràpida i efectiva, davant un jutjat de primera instància d’Alacant.