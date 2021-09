Institucions Penitenciàries expedienta els funcionaris de la presó de Villena que van propinar 55 porrades a un reclús

Els tres funcionaris de la presó de Villena (Alacant) que van etzibar una brutal pallissa a un reclús amb malaltia mental seran expedientats per Institucions Penitenciàries, segons ha anunciat el secretari general, Ángel Luis Ortiz, durant la concentració de suport a la subdirectora del centre agredida la vespra de la seua declaració per aquests fets en el marc d’una investigació interna. L’atac, de tints mafiosos i inèdit des dels temps de les campanyes d’ETA contra els funcionaris de presons, ha causat tal renou en el món penitenciari que dijous s’han celebrat concentracions de suport a la funcionària a l’entrada de quasi totes les presons espanyoles.

Acompanyat per Araceli Poblador, sotsdelegada del Govern a Alacant, Ortiz ha expressat el seu suport a la subdirectora de Seguretat de la presó de Villena i al director del centre, Feliciano Crelgo. El secretari general d’Institucions Penitenciàries ha afirmat que posarà tot la seua obstinació a aclarir el que ha passat, tant en el cas de l’agressió a la subdirectora com en la pallissa a un intern del centre les imatges del qual podrien haver motivat les amenaces rebudes per la responsable de Seguretat.

El responsable de presons ha confirmat que els tres funcionaris estan de baixa i que el presoner formava part del Programa d’Atenció Integral a Malalts Mentals (PAIMM). El reclús ha sigut traslladat a un centre penitenciari de la Comunitat de Madrid i se li ha oferit que declare en la investigació interna dels fets.

Actualment, en paral·lel a l’expedient d’Institucions Penitenciàries, hi ha dues diligències obertes en els jutjats de Villena, l’una per l’incident dins de la presó i l’altra per l’agressió a la responsable de Seguretat del centre, a qui Ortiz ha definit com una “professional íntegra” que “té molt clar quina ha de ser l’actuació d’un funcionari públic. La dona, malgrat les amenaces i l’agressió patida a la porta del seu domicili, va acudir puntual a prestar declaració.

“Confiem en una sentència justa i alhora contundent”, ha dit el secretari general d’Institucions Penitenciàries. La sotsdelegada del Govern ha assenyalat que les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat “estan des del minut u intentant aclarir els fets” i la identitat de “les persones implicades”.

Ortiz també ha anunciat la pròxima obertura d’un expedient disciplinari per la pallissa dels tres funcionaris al reclús amb una malaltia mental (fins a 55 porrades en poc més de dos minuts, a més de colps i puntellons). L’associació de funcionaris de presons ‘Tu abandono me puede matar’ va denunciar els fets, esdevinguts el 16 d’agost passat en el centre penitenciari Alacant II de Villena, donant una versió que s’ha revelat completament falsa. Així doncs, el col·lectiu (que comparteix a Alacant despatx d’advocats amb el sindicat de la Policia Nacional Jupol), va assegurar que el presoner, de qui destacaven el seu origen magrebí, va enviar els tres funcionaris a l’hospital.

La investigació dels fets, tant interna com en els jutjats, ha demostrat que van ser els funcionaris els que van pegar una pallissa brutal al reclús, tal com mostra el vídeo de les càmeres de videovigilància. Les imatges estaven custodiades, seguint el protocol oficial, per la subdirectora de Seguretat, que va patir l’agressió la vespra de la seua declaració en el marc de la investigació interna d’Institucions Penitenciàries. La dona ja havia rebut missatges amenaçadors en el telèfon mòbil, que a més li va ser sostret a la presó.

Preguntat sobre el pretés paper de ‘Tu abandono me puede matar’ en aquest episodi, Ortiz ha assegurat que “en aquest moment és aventurat traure conclusions” mancant la “informació detallada” sobre la identitat dels agressors de la funcionària.

El secretari general d’Institucions Penitenciàries ha posat en valor la “dedicació i la professionalitat de la immensa majoria dels treballadors i treballadores penitenciaris” i ha afirmat que “no han de pagar justos per pecadors”. “Per aquesta mateixa raó, qualsevol comportament irregular tindrà una resposta tan justa com contundent”, ha postil·lat.

El Defensor del Poble va detectar comunicats de lesions incomplets

La presó, tal com va reconéixer el Govern central, només tenia cobertes cinc de les set places de facultatius. El Defensor del Poble, en una visita sorpresa dels tècnics del Mecanisme Nacional de Prevenció de la Tortura anterior a l’agressió d’aquest estiu, va detectar que “pràcticament cap funcionari” de la presó anava identificat correctament.

En la presó d’Alacant II, amb 845 cel·les, “sovint no s’inclou en la història clínica la còpia dels comunicats de lesions o altres documents medicolegals emesos” ni l’assistència prestada, segons les conclusions de la visita. Els comunicats descriuen de “manera poc detallada” les lesions i, “sovint”, no s’emplenen els apartats corresponents a hora i lloc, ni les manifestacions de l’intern sobre l’origen del mal patit.

El secretari general d’Institucions Penitenciàries ha assegurat que el reclús víctima de l’agressió va ser examinat pels serveis mèdics, encara que no ha aclarit si va ser en el centre penitenciari d’Alacant II o a Madrid. La presó de Villena, tal com va informar elDiario.es, no té cap psiquiatre ni un pla per a pacients aguts. Un informe elaborat per l’Observatori de Drets Humans, Salut Mental i Presó, coordinat pel director de l’associació Àmbit, Javier Vilalta, ressalta la lamentable atenció als reclusos amb patologies psiquiàtriques en els centres penitenciaris, a pesar que el 40% de les persones preses presenten aquest tipus de problemes.

Malgrat la mala atenció psiquiàtrica, un drama generalitzat a les presons espanyoles, en la de Villena “és més estable, ja que els interns són fixos”, reconeix l’informe, que també xifra en 36 els reclusos del centre penitenciari que estan adscrits al Programa d’Atenció Integral a Malalts Mentals.