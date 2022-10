Interior va atorgar el 2019 un reconeixement a l’empresa del líder ultra premiat per la Policia Nacional

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va endossar la responsabilitat del premi de la Policia Nacional a un líder de l’extrema dreta al responsable de la comissaria de Paterna (l’Horta Nord). Grande-Marlaska, durant unes jornades de Fenomenologia Terrorista celebrades dijous a València després de la polèmica per la concessió del guardó a José Luis Roberto, líder d’España 2000, va matisar que “no es correspon gens amb la nostra Policia Nacional”, ni amb “els valors i la filosofia de la Policia Nacional d’un cos de seguretat de l’Estat en un país democràtic”. No obstant això, el departament que dirigeix va atorgar el 2019, durant el primer Govern de Pedro Sánchez, un reconeixement oficial a la trajectòria de l’empresa de seguretat privada del mateix dirigent de la ultradreta valenciana. Fonts policials confirmen que el lliurament del guardó es va produir en el marc del Dia de la Seguretat Privada.

En una gala que anualment distingeix professionals de la seguretat privada i detectius, el sotsdelegat del Govern a València llavors, José Roberto González, va lliurar al CEO de Levantina de Seguridad, Javier Benítez, un “esment d’honor” en reconeixement a la “llarga i llorejada trajectòria professional de l’empresa valenciana pionera en seguretat privada des de fa més de 30 anys”, tal com ressenya la pàgina web de la firma. “La constant col·laboració de l’empresa amb les forces de l’ordre públic i les seues actuacions han sigut el detonant del premi”, afig.

La firma, propietat de José Luis Roberto, és molt coneguda a València per incorporar elements del món de la ultradreta. Levantina de Seguridad s’encarrega, entre altres àmbits, de la vigilància de l’estadi de futbol del Llevant UE i d’una coneguda urbanització de Paterna, la localitat en què es va lliurar el polèmic reconeixement a Roberto per iniciativa del responsable de la comissaria local, José Manuel León.

La firma assegura que manté un miler d’empleats, sis delegacions “a tot Espanya i presència a Sud-amèrica”. “Tot això no hauria sigut possible sense la diligència i la professionalitat dels nostres vigilants de seguretat”, va manifestar el CEO de l’empresa, Javier Benítez, després del lliurament de l’esment d’honor.

La celebració del Dia de la Seguretat Privada del 2019 va ser planificada per una comissió organitzadora, designada pel delegat del Govern a València llavors, el socialista Juan Carlos Fulgencio. A la trobada que va nomenar els organitzadors, en el marc de la Comissió Mixta Autonòmica de Seguretat Privada, van assistir els subdelegats del Govern a València, Castelló i Alacant llavors (José Roberto González, Soledad Ten i Araceli Poblador), a més de membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, representants de l’Administració autonòmica i local, de sindicats i de col·legis i associacions de detectius privats, entre altres.

Així doncs, en aquella gala van ser premiats fins a 16 vigilants de Levantina de Seguridad, segons afirma el web de l’empresa. “Han aconseguit aquest màxim reconeixement del Ministeri de l’Interior que els atorga la màxima qualificació professional i el prestigi per la seua tasca”, abundava. La celebració, segons explica l’empresa, l’organitza anualment el Ministeri de l’Interior per distingir vigilants i detectius privats per intervencions en col·laboració amb la Policia Nacional o la Guàrdia Civil en matèria de “captura i detenció de delinqüents que en molts casos revesteixen un perill seriós per a la societat”.

L’últim premi atorgat a José Luis Roberto ha alçat tanta polèmica que fins i tot el ministre de l’Interior ha rebutjat el reconeixement, del qual ha responsabilitzat el cap de la comissaria de Paterna. La Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana va anunciar, l’endemà de la concessió de la distinció, l’obertura d’una investigació interna. Un comunicat oficial al·legava que es tractava d’una iniciativa del responsable policial de Paterna, sense que els seus superiors ni la Delegació del Govern tingueren coneixement del premi.

La Delegació del Govern a València ha declinat pronunciar-se sobre el premi oficial concedit a la firma del dirigent d’ultradreta fa tres anys. El sotsdelegat que va lliurar el guardó al responsable de l’empresa Levantina de Seguridad, va dimitir al juliol del 2020.