Ix Martínez Dalmau i entra Illueca en el Govern valencià: Podem aposta pel "realisme" i la "lleialtat institucional"

El traspàs de carteres en la vicepresidència segona del Govern valencià, després de la crisi interna de Podem, ha sigut com un funeral (polític) amb somriures i sense llàgrimes. Amb cada família de la formació morada separada per corrents i amb l'assistència dels cosins de fora (el ministre de Consum, Alberto Garzón, i la ministra d'Assumptes Socials i secretària general de Podemos, Ione Belarra, a més del dirigent d'Izquiera Unida Enrique Santiago o el professor Juan Carlos Monedero), l'acte al Palau de Pineda ha congregat també membres del Consell com la vicepresidenta Mónica Oltra o la consellera Rosa Pérez Garijo. La crisi interna en Podem es tanca després de dues setmanes d'inestabilitat que han afectat la imatge del Pacte del Botànic en el seu flanc morat.

El finat (polític) ha assegurat que ser vicepresident de l'Executiu autonòmic ha sigut l'experiència més important de la seua vida. "Torne a la universitat sabent que hem fet els deures", ha declarat Rubén Martínez Dalmau. En segona fila, la secretària general de Podem, Pilar Lima, observava atenta el discurs del fins ara vicepresident segon, amb el qual ha mantingut enfrontaments tan sonats que han acabat amb el seu retorn al seu lloc de treball a la Universitat de València. "Les confluències han sigut àmplies en tots els sentits", ha deixat caure en referència a la vicepresidenta Mónica Oltra.

Martínez Dalmau ha tret pit per les polítiques d'habitatge que ha pilotat des de la seua conselleria i ha assegurat que "el neoliberalisme ha fallat". "La millor contestació a la crisi econòmica i social és treballar per l'interés general, enfortint allò públic i allò comú", ha agregat. El ja exresponsable d'Habitatge ha declinat deixar encàrrecs a Pilar Lima en el seu discurs, en una clara aposta per passar pàgina pacíficament. Així, Martínez Dalmau s'ha centrat en desgranar el que ha qualificat com la "via valenciana pel dret a l'habitatge". "Sobre aquesta premissa vam entrar el meu equip i jo fa més de dos anys en el Botànic".

Illueca ha arribat abrigallat per la plana major d'Unides Podemos i ha elogiat el seu predecessor en assegurar: "Assumir un càrrec de tanta complexitat resulta més fàcil a la vista del que he rebut". El nou vicepresident segon ha reivindicat el "pensament progressista, ecologista i socialista". "Sóc una persona d'esquerres, republicana, feminista i ecosocialista", ha dit.

El nou titular de la cartera d'Habitatge en el Govern valencià ha apostat per la "construcció bioclimàtica". "No sols importa el que produïm sinó la forma en què produïm", ha afirmat en referència al ciment i al formigó, dos elements clau en l'economia valenciana que "s'han associat durant dècades a l'enriquiment d'uns pocs".

Així, Illueca ha assegurat que la seua gestió es basarà en el "realisme" i la "lleialtat institucional". El vicepresident segon ha tancat la seua intervenció amb una cita del Papa Francesc, per qui sent un "profund respecte intel·lectual". Després de comparéixer davant la premsa i fer-se una emotiva fotografia amb els seus padrins, Illueca s'ha dirigit al Palau de la Generalitat, on a partir d'ara l'espera una cita cada divendres.