El jutge cita a 23 nous imputats en la causa que investiga el patrimoni de l'expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra

El Jutjat d'Instrucció número 4 de Castelló ha acordat en una resolució prendre declaració a 23 nous investigats (entre persones físiques i jurídiques) en el marc de la causa on s'investiga si l'expresident de la Diputació Provincial Carlos Fabra va ocultar patrimoni per a dificultar l'execució de la sentència en la qual va resultar condemnat per quatre delictes fiscals.

Entre els nous investigats figuren administradors d'empreses i particulars que van ordenar o van participar en la transferència de fons a comptes bancaris de Fabra, dels seus familiars o de les seues societats, fonamentalment entre els anys 2011 i 2012.

Algunes de les mercantils investigades per aqueixes transferències bancàries, ingressos de xecs, pagaments de factures o altres operacions econòmiques van ser adjudicatàries de contractes públics en l'època en la qual el polític va presidir la corporació provincial castellonenca.

El dictamen dictat pel jutge instructor també inclou requeriments d'informació a la pròpia Diputació, la Cambra de Comerç i el Partit Popular de Castelló, així com manaments dirigits a diferents registres mercantils.

El jutjat va obrir aquesta causa al juny de 2017, després de rebre una denúncia de la Fiscalia per la possible comissió de delictes de frustració de l'execució, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i suborn.

La investigació, que ha estat secreta fins a setembre d'enguany, tracta de determinar l'origen dels fluxos econòmics manejats directament o a través de tercers per l'expresident de la Diputació i si aqueixos ingressos van poder respondre a tasques d'intermediació realitzades durant l'exercici de càrrec públic.

El jutjat també investiga si es va produir una ocultació patrimonial mitjançant un entramat d'empreses i persones per a dificultar el cobrament del deute contret amb Hisenda després de la condemna penal.

Amb els nous citats, el número total d'investigats en aquestes diligències s'eleva ja a 27, inclosos el mateix expresident de la Diputació i diversos dels seus familiars.