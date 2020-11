El jutge imputa Fernando Roig i altres empresaris per prestar milions d'euros "a fons perdut" a Carlos Fabra

El titular del Jutjat d'Instrucció número 4 de Castelló que investiga si l'expresident de la Diputació Provincial Carlos Fabra va ocultar patrimoni per a dificultar l'execució de la sentència en la qual va resultar condemnat per quatre delictes fiscals i va estar a la presó ha imputat el president del Vila-real C. F. i del Grup Pamesa, Fernando Roig, per prestar a la seua família 1,4 milions d'euros l'any 2013 "a fons perdut".

Així consta en la interlocutòria que ha avançat El Español, segons la qual també hi figuren com a imputats els empresaris castellonencs Luis Enrique Batalla (exadministrador de Lubasa i Becsa), Enrique Gimeno (Facsa) i Daniel Vicente Latorre (Reyval), així com Francisco Martínez, exvicepresident de la Diputació de Castelló; Salvador Martí, expresident de la Cambra de Comerç de Castelló; Miguel Izquierdo Dols, gestor de Carlos Fabra.

Tots ells formen part dels 23 nous investigats que suposadament van ordenar o van participar en la transferència de fons a comptes bancaris de Fabra, dels seus familiars o de les seues societats, fonamentalment entre els anys 2011 i 2012.

Algunes de les mercantils investigades per aqueixes transferències bancàries, ingressos de xecs, pagaments de factures o altres operacions econòmiques van ser adjudicatàries de contractes públics en l'època en què el polític del PP va presidir la corporació provincial castellonenca.

El jutjat va obrir aquesta causa al juny del 2017, després de rebre una denúncia de la Fiscalia per la possible comissió de delictes de frustració de l'execució, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i suborn.

La investigació, que ha estat sota secret fins a setembre d'enguany, tracta de determinar l'origen dels fluxos econòmics manejats directament o a través de tercers per l'expresident de la Diputació i si aqueixos ingressos van poder respondre a accions d'intermediació realitzades durant l'exercici de càrrec públic.

El jutjat també investiga si es va produir una ocultació patrimonial mitjançant un entramat d'empreses i persones per a dificultar el cobrament del deute contret amb Hisenda després de la condemna penal.