El jutge obri judici al director de Política Lingüística per una resposta al PP sobre les ajudes a empreses del germà de Ximo Puig

El director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, serà jutjat per una resposta al PP sobre les ajudes al valencià rebudes per empreses del germà del president de la Generalitat Ximo Puig. Així ho ha comunicat el jutge a les parts. Trenzano només és acusat pel PP en aqueixa causa, ja que la Fiscalia ha demanat l'arxivament del cas. El director general es mantindrà en el lloc, malgrat el seu processament, dins de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que dirigeix Vicent Marzà, perquè el Govern valencià considera que se l'acusa pel fet de signar un document elaborat per un funcionari en una denúncia que no implica cap cas de corrupció.

El suport del Consell a Trenzano és molt contundent. "L'obertura de judici oral és únicament per signar una carta elaborada per un funcionari de la Direcció General com a contestació a una diputada del Partit Popular. Al director general no se l'acusa de corrupció, ni per haver robat diners, ni per haver finançat a ningú il·legalment, ni per haver fet cap tracte de favor a ningú. L'assumpte no afecta a cap euro de diners públics", han assenyalat fonts del Consell a eldiario.es.

Segons aqueixes mateixes fonts, "s'acusa a Trenzano per no haver sigut suposadament precís en una simple carta, el contingut de la qual es va validar pels tècnics de la Generalitat". "No pot ser que una denúncia política, partidista i infundada apart a una persona honesta d'un càrrec de responsabilitat. Confiem que tot s'aclarisca al més prompte possible i que la justícia pose fi a aquest sense sentit", conclouen.

En el mateix sentit s'ha pronunciat el Bloc, partit integrat en Compromís al qual pertany Trenzano. "Absolut suport polític i personal", ha assenyalat un portaveu de la formació, que ha recordat que el seu codi ètic preveu que els seus càrrecs implicats en casos judicials dimitisquen "en cas de ser condemnats" o si existeixen "indicis de culpabilitat suficient". El Bloc, no sols no veu indicis de culpabilitat en Trenzano sinó que qualifica d´"atzagaiada" el processament.

La fiscalia demana l'arxivament i només acusa el PP

El titular del Jutjat d'Instrucció número 9 de València ha obert judici oral al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, per una resposta al PP sobre el control de les ajudes al valencià rebudes per empreses de Francis Puig, germà del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. El jutge hi havia ha dictat al juny un acte d'incoació de procediment abreujat contra l'alt càrrec de Compromís per un presumpte delicte de falsedat de document públic oficial, després d'haver arxivat inicialment el cas, un arxiu que va revocar posteriorment l'Audiència de València. La defensa i també la fiscalia van demanar de nou l'arxivament en considerar que no existeix delicte de falsedat en document, com esgrimeix el PP. Ara, el cas desembocarà en un judici en el qual només acusaran els populars.

L'origen és una resposta de Trenzano a la diputada del PP en les Corts Valencianes Eva Ortiz sobre el control de les subvencions a dues empreses de comunicació del germà del president de la Generalitat Valenciana.

En aqueixa resposta sostenia que la Generalitat havia "realitzat les actuacions de control que li corresponen" de les ajudes públiques a Comunicació dels Ports SA i Mas Mut Produccions SLU, les empreses de Francis Puig, "sense que s'haja detectat qualsevol indici que faça dubtar de la veracitat de la documentació, ni que justifique l'inici d'un expedient de devolució de les subvencions concedides".

Les actuacions de control que se citen en el document constitueixen el centre de la qüestió. Segons la instrucció, els controls de les ajudes a les empreses de Francis Puig només es van iniciar "una vegada ja produïdes les queixes o denúncies del PP". No obstant, la Fiscalia ha demanat al jutge que arxive la investigació al director general de Política Lingüística al no apreciar intenció de Trenzano de mentir sobre les ajudes a les empreses Comunicacions dels Ports S.A. i Mas Mut Produccions S.L.O. en els exercicis 2015 i 2016.

Segons el fiscal, no va haver-hi en Trenzano intenció d'ocultar la veritat. Per això retrau al PP que busque confondre a l'instructor tractant de mesclar aquest assumpte amb la causa que investiga a Francis Puig per les subvencions al foment del valencià, que ha portat a obrir un expedient de la Conselleria de Transparència.

D'altra banda, el fiscal considera que en el jutge sembla esforçar-se a explicar per què el contingut del document inicial signat per Rubén Trenzano no és exacte, però per contra no té en compte el que li va ordenar l'Audiència quan va reobrir el cas, que era especificar els suposats indicis de mentida del director general de Política Lingüística per a beneficiar a Francis Puig.

Va concloure el fiscal en el seu escrit d'arxivament, que no ha estimat el jutge, que el fet que Trenzano signara un document amb un contingut inexacte no és suficient per a acusar-lo si no es pot provar l'ànim de mentir. En opinió del ministeri públic, es tracta d'un assumpte relacionat amb "les discrepàncies pròpies dels avatars polítics".