El jutge de Taula cita de nou a declarar a l'interventor de la Diputació nomenat per Rus per les seues "aparents contradiccions"

L'interventor nomenat per Alfonso Rus en la Diputació de València durant l'època del presumpte saqueig tornarà a declarar com a testimoni davant el jutge que investiga el cas Taula. El titular del Jutjat d'Instrucció número 18 de València ha citat a declarar a l'interventor Ricardo Camarena Gil el pròxim 19 d'octubre. El magistrat aprecia "aparents contradiccions en allò declarat sobre fets de rellevància", segons una provisió a la qual ha tingut accés aquest diari. Així, l'instructor cita de nou a l'alt funcionari com a testimoni "a fi que puga aclarir tals extrems".

Camarena, que ha arribat a tindre càrrecs societaris en fins a una desena d'empreses privades, va declarar com a testimoni el passat 24 de setembre i va reconéixer que la fiscalització que va dur a terme en l'empresa pública Imelsa (actual Divalterra i epicentre del cas Taula) es limite a la contractació externa dels comptes anuals. Després de l'arribada de l'esquerra a la institució provincial, Camarena es va reincorporar al seu lloc en l'administració autonòmica i va obrir dues empreses amb una sòcia que també és interventora de la Generalitat. La sòcia, Paula Cosin Vila, manté en l'actualitat una consultora.

Ni Camarena ni Cosin figuren en la llista de compatibilitats concedides per Funció Pública. El director de l'Agència Antifrau, després de destapar aquest diari la xarxa d'empreses, va dubtar públicament de la compatibilitat d'aquests negocis, que inclouen constructores i fotovoltaiques, amb el lloc en la Intervenció.

El jutge també rebutja en la provisió una sèrie de diligències que sol·licitava la defensa de Juan José Medina, exvicepresident de la Diputació de València i investigat en la causa.