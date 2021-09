Jutgen el cap de Recursos Humans de Benidorm per haver passat respostes d’una oposició a un agent de la Policia Local

El cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Benidorm, així com un agent de la Policia Local de la localitat de la Marina Baixa, s’enfronten a una petició de pena de dos anys de presó per part de la Fiscalia pels presumptes delictes de revelació de secrets per funcionari públic i d’utilització d’informació privilegiada, respectivament. El cap de Recursos Humans, Lorenzo Medina, va ser regidor del PP entre 2011 i 2015. Després de quedar-se fora en les municipals del 2015, l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el va nomenar cap de Recursos Humans del consistori.

La causa va nàixer arran d’una denúncia d’un altre opositor davant l’Agència Valenciana Antifrau (AVA), l’organisme que dirigeix Joan Llinares, que va denunciar els fets davant el ministeri fiscal de l’àrea de Benidorm.

Els fets es remunten al 4 d’octubre del 2018, en què, segons l’acusació de la Fiscalia, el funcionari va passar la plantilla de l’examen amb les respostes correctes a l’agent de la Policia Local, que ocupava una plaça provisional, segons ha informat Ahora Marina Baixa.

Una vegada que l’AVA va remetre l’assumpte a la Fiscalia, la investigació de l’organisme es va interrompre. En la seua memòria anual del 2018, Antifrau lamentava que l’Ajuntament de Benidorm, en mans del PP, va remetre la documentació que se li havia sol·licitat “de manera parcial i esbiaixada”. A més, el consistori va acusar l’opositor que va destapar la presumpta irregularitat de denúncia falsa.

El procés de selecció va haver d’anul·lar-se a conseqüència de la pretesa filtració i el consistori va tornar a convocar els 270 candidats per repetir l’examen de tipus test.

Antifrau també va criticar que l’Ajuntament de Benidorm no ha respectat les resolucions de protecció dictades per l’AVA. L’estatut de protecció dels funcionaris que denuncien casos de corrupció o irregularitats permet a l’agència blindar els seus alertadors (whistleblowers). L’incompliment de la protecció vulnera, segons Antifrau, la llei de creació de l’agència.

L’Ajuntament de Benidorm no ha contestat les preguntes d’aquest diari.