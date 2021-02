La jutgessa activa la cerca del botí a l’estranger de la trama Taula al cap de cinc anys d’instrucció

Val més tard que mai. La jutgessa instructora del cas Taula ha activat la cerca dels pretesos béns a l’estranger d’uns quants expolítics del PP investigats en la causa, com l’expresident de la Diputació de València Alfonso Rus, i dels presumptes testaferros.

La magistrada, en una interlocutòria avançada per Las Provincias a què també ha tingut accés aquest diari, encarrega a l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius la localització dels pretesos efectes, béns, instruments i guanys d’uns quants investigats, tant a Espanya com a l’estranger. “De la investigació duta a terme en el jutjat fins hui es desprén que algun dels investigats podria ser titular de diverses propietats, radicades dins del territori nacional”, recorda la interlocutòria.

L’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius és un òrgan amb funcions d’auxili judicial encarregat de localitzar, recuperar, conservar i administrar els béns procedents de preteses activitats criminals comeses en el marc d’una organització criminal, a petició d’un tribunal o de la Fiscalia. L’organisme està autoritzat a obtindre dades de registres públics i informació protegida o restringida, mitjançant autorització judicial expressa.

La jutgessa al·ludeix al pretés patrimoni d’uns quants investigats per la presumpta comissió dels delictes de malversació de cabals públics, suborn, blanqueig de capitals, falsedat en document oficial i prevaricació. Es tracta de l’expresident de la Diputació de València Alfonso Rus, la seua mà dreta Juan José Medina, l’exsecretari autonòmic d’Educació Máximo Caturla, els pretesos testaferros Jaime José Úbeda i José Estarlich, el ionqui dels diners Marcos Benavent i el seu exsogre Mariano López, a més del seu soci Rafael García Barat i l’empresari Carlos Turró.

En el sumari del cas Taula, tal com va informar aquest diari fa quasi dos anys, figura un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que recull unes transferències a Suïssa per part d’una empresa d’Alfonso Rus i de l’empresari Jaime Cabot, investigat en la causa i a qui la instructora no cita en la interlocutòria. L’empresa immobiliària de Jaime Cabot Ivars va transferir dos milions d’euros a Suïssa en 18 pagaments de 111.666,67 euros, segons les dades del Banc d’Espanya sobre els moviments exteriors de la mercantil Geneva Fondo Inmobiliario SA.

Aquesta mercantil, a la qual la Guàrdia Civil titla de presumpte instrument de blanqueig de capitals, posseïa un 20% de Fabricación y Distribución del Mueble (FDM) SL, propietat de Rus. Segons el Banc d’Espanya, FDM va ingressar el 2005 un total de 146.771 euros en comptes de la Confederació Helvètica des de Caixa Ontinyent.

Cabot va adduir, en declaracions a aquest diari, que les transferències a Suïssa de la mateixa quantitat exacta durant 18 mesos corresponen a la devolució d’un préstec, mentre que fonts pròximes a Rus asseguraven que els pagaments de la seua empresa estaven destinats a dues firmes suïsses proveïdores de taulells per a cuines.

7,8 milions al Brasil

L’empresari Jaime Cabot Ivars, soci en Geneva Fondo Inmobiliario SA, posseïdora del 20% de l’empresa de Rus, té sis societats al Brasil, cinc de les quals actives, amb un capital social de 7,8 milions d’euros (34 milions de reals brasilers). Les societats brasileres estan dedicades a projectes immobiliaris, segons la informació del Registre Mercantil de l’Estat de Salvador de Bahia en poder d’aquest diari.

A més, l’empresa matriu espanyola també va obrir a la Gran Bretanya la firma Albatroz Limited, que té uns actius de 191.630 euros (166.000 lliures esterlines) i un capital social de 115.000 euros. L’empresari va assegurar que estava desvinculat des de fa temps de Geneva Fondo Inmobiliario SA.