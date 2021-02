La jutgessa del cas Taula fa seure en el banc dels acusats com a responsable civil el PP pel saqueig d’una empresa pública per a pagar tres campanyes electorals

El Partit Popular s’enfronta de nou a un altre judici per presumpta corrupció, com a responsable civil subsidiari. La jutgessa instructora del cas Taula ha dictat la interlocutòria d’obertura de judici oral de la peça J sobre el presumpte finançament de tres campanyes electorals dels ‘populars’ valencians amb fons desviats d’una empresa pública de la Diputació de València. En total, la mercantil Thematica Events, de la qual Marcos Benavent (autodenominat ionqui dels diners) era propietari en secret, va abonar 47.829 euros per sufragar la campanya municipal del 2007 de Juanjo Medina, antic número dos d’Alfonso Rus i investigat en el cas, i de l’actual diputat del PP en el Congrés Vicente Betoret. La mercantil també va pagar 27.900 euros per a treballs electorals de la campanya del PP a les eleccions generals del 9 de març de 2008.

L’escrit d’acusació de la Fiscalia Anticorrupció precisa que els fets atribuïts a Betoret estan prescrits, encara que deixa caure que “la continuïtat en el càrrec públic com a alcalde de Vicente Betoret és una finalitat perseguida per Alfonso Rus, tant per la seua vinculació personal com pel seu propi interés personal que justificava l’abonament d’aquestes despeses a través d’Imelsa”.

La interlocutòria envia al banc dels acusats Medina, per un presumpte delicte de malversació de cabals públics, i Benavent, pels presumptes delictes de prevaricació, malversació, falsedat en document oficial i blanqueig de capitals, entre altres personatges secundaris de la trama. A més, també considera el PP com a responsable civil subsidiari, juntament amb les empreses que van servir per al presumpte desviament dels fons públics.

L’escrit d’acusació de la Fiscalia considera que el ionqui dels diners estava “vinculat personalment i políticament a Alfonso Rus”, expresident de la institució provincial. “A través d’Imelsa, es van abonar despeses electorals del PP amb fons públics que eixien de l’empresa (...) amb el coneixement de Juan José Medina”, afirma el fiscal anticorrupció Pablo Ponce, que recorda que Benavent “detenia de manera vetlada” el 39,93% de l’empresa Thematica Events, que va servir de pantalla per a canalitzar els fons públics obtinguts d’Imelsa, amb factures unflades, i que van acabar sufragant les tres campanyes electorals del PP.

El ministeri fiscal retrau a Benavent que utilitzara l’empresa pública, de la qual era gerent, per “als seus fins personals i de partit”. L’ex-vicepresident de la Diputació Juanjo Medina, processat també per malversació i estafa en una altra causa, “tenia ple coneixement” dels pagaments de Thematica Events per a despeses electorals de la campanya que coordinava. Medina era, segons el fiscal, l’encarregat d’administrar els fons del PP i de “fer el que calguera perquè aquestes despeses s’abonaren al marge de la comptabilitat electoral”.

La interlocutòria de la jutgessa també envia al banc dels acusats els pretesos testaferros del ionqui dels diners, José Estarlich i Jaime José Úbeda Merino, l’empresari Rafael García Barat, José Enrique Montblanc, exdirector financer d’Imelsa, i uns quants empresaris que van facturar per faenes no fetes en el marc de l’espectacle audiovisual Metamorphosis impulsat per Imelsa en col·laboració amb el Museu Valencià d’Il·lustració i Modernitat (Muvim), la contractació del qual, malgrat no haver-se fet mitjançant un procediment obert, va costar 234.645,07 euros. També dues funcionàries de l’Ajuntament de València que van participar en el presumpte fraccionament dels contractes municipals obtinguts per Thematica Events.