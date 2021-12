L’Agència de Protecció de Dades arxiva una denúncia del PP contra l’EMT de València pels enregistraments per a un documental

—Jo soc consellera de l’EMT és a dir que... el que necessiteu.

—Ok, doncs, estem per ací gravant.

—D’acord, gràcies.

Aquest diàleg entre els responsables de la productora Barret Films i l’edil popular Marta Torrado ha sigut la prova que ha portat l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a arxivar una denúncia del PP contra l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València per l’enregistrament d’un documental sobre mobilitat, encarregat per la mercantil pública en ocasió de l’última Setmana de la Mobilitat.

La regidora va denunciar davant l’AEPD que els responsables de la productora van gravar una taula de recollida de signatures, en la plaça del Doctor Pinazo, contra les modificacions de les línies de l’EMT sense que els convocants i les persones signants autoritzaren la captació d’imatges “ni l’enregistrament d’àudio de la conversa privada que mantenien amb relació a la proposta”.

“Malgrat això, la productora va continuar gravant i va informar els responsables de l’acte que havien d’entregar a l’empresa pública els bruts d’imatges i àudios, encara que ells desconeixien quina utilitat anaven a donar-los”, diu la denúncia de l’edil Marta Torrado, que considerava que s’havia vulnerat la normativa de protecció de dades, quan en les converses pretesament gravades “es recullen opinions polítiques”.

El PP va sol·licitar les imatges i els àudios en brut dels enregistraments, però l’EMT va contestar que no disposava d’aquest material perquè havia sigut descartat per la productora, que va informar que no formarien part del documental “perquè no aportaven cap valor”. Barret Films, segons la resolució d’arxivament de les actuacions de l’AEPD, va adduir que van gravar l’autorització de l’edil Marta Torrado, encara que després la va revocar i “van deixar de gravar”. L’EMT, de la seua banda, va manifestar que en els bruts que li va lliurar la productora no figurava l’acte de recollida de signatures.

Els populars, segons van denunciar, van advertir els responsables de la productora que no podien gravar l’àudio de les converses “de la gent sense tindre prèviament la seua autorització, però no van atendre les nostres peticions i van continuar gravant durant més d’una hora”.

Després d’admetre a tràmit la resolució, l’AEPD ha conclòs que “no hi ha evidències que finalment les imatges s’hagen cedit” a l’empresa pública. La productora va enviar un fitxer d’àudio en què l’edil autoritza inicialment que es gravara “l’acte de propaganda política de caràcter públic del Partit Popular”.

El documental La plaza es tuya, sense les imatges de la recollida de signatures en la plaça del Doctor Pinazo, es va presentar el 15 de setembre passat i també es va emetre en el marc de la València Mobility Weekend.