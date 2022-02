L’Ajuntament de Torrevella del PP va adjudicar irregularment 341.364 euros a un familiar de l’alcalde actual

L’Ajuntament de Torrevella, durant el mandat de popular Pedro Hernández Mateo, condemnat per corrupció, va adjudicar 341.364 euros a un familiar de l’actual primer edil, Eduardo Dolón, llavors tinent d’alcalde. Això es desprén d’un informe de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA), que ha detectat irregularitats en l’adjudicació de la desena de contractes que va obtindre l’enginyer tècnic d’obres públiques Fernando Sánchez Sánchez, cosí de Dolón i nebot del llavors regidor de contractació, José Antonio Sánchez García.

Antifrau ha instat el consistori a iniciar la revisió d’ofici dels expedients per haver detectar una “causa de nul·litat de ple dret”. “Així mateix, haurà de valorar l’inici d’expedients d’informació reservada” sobre la “possible depuració de responsabilitats de tota mena que corresponga al personal i les autoritats al servei de les administracions públiques”, afig l’informe.

Dels expedients de contractació mitjançant negociat sense publicitat, l’organisme que dirigeix Joan Llinares ha detectat que no compleixen la normativa, pel fet de no constar amb cap negociació, el “tràmit essencial”. En els expedients que ha analitzat l’AVA, “no es garanteix la concurrència real de tres licitadors almenys”. A més, només en contractes menors, el cosí de l’alcalde actual va obtindre 85.707 euros.

En diverses de les adjudicacions, ni Eduardo Dolón, portaveu del grup popular en la Diputació d’Alacant, ni el regidor de contractació llavors, José Antonio Sánchez García, es van abstindre, malgrat que mantenien un vincle familiar amb l’enginyer Fernando Sánchez.

Així doncs, “l’adjudicació directa contravé els principis de publicitat, concurrència i transparència que han de regir la contractació pública amb la finalitat de garantir, amb objectivitat i eficàcia, la selecció dels contractistes, la prossecució dels fins administratius que amb el contracte es persegueixen i el bon ús dels diners públics”, conclou Antifrau.

L’AVA també retrau a Eduardo Dolón una omissió “rellevant” en el seu deure d’abstindre’s, una “situació irregular que ha tingut una permanència clara en el temps” en què es van adjudicar els contractes (entre el 2006 i el 2011, quan era tinent d’alcalde). El consistori no ha formulat cap al·legació a l’informe de l’agència.

Antifrau ha posat la lupa en les adjudicacions més voluminoses. En la contractació del servei d’elaboració de la memòria sobre la supervisió de les obres d’urbanització en tot el sòl urbà de Torrevella, per 51.446 euros, Eduardo Dolón era vocal de la mesa de contractació i no apareixen justificades les raons tècniques per a usar el procediment de la licitació negociada sense publicitat.

L’expedient d’elaboració d’un estudi sobre la instal·lació de l’enllumenat públic inclou presumptes irregularitats cridaneres. En la licitació, per 69.587 euros, es convida dos enginyers més. No obstant això, les dues adreces a què es notifica són idèntiques. Els enginyers acaben renunciant mitjançant uns escrits amb el mateix contingut, la mateixa tipologia de lletra i registrats el mateix dia. L’oferta econòmica que presenta el familiar de Dolón “només redueix el preu de licitació en un cèntim d’euro”, destaca Antifrau.

El mateix destaca l’AVA sobre dos expedients més (en què Dolón sí que s’absté) per a sengles projectes d’asfaltatge, per un total de 138.612 euros. En el segon projecte, el familiar de Dolón havia sigut l’encarregat, mitjançant un contracte menor, d’elaborar l’avantprojecte d’obra de reasfaltatge, per la qual cosa “no hauria d’haver sigut adjudicatari”, ja que, assegura Antifrau, “la seua participació pogué suposar un tracte privilegiat”.

Conflicte d’interessos

“La pràctica duta a terme per l’Ajuntament de Torrevella”, assenyala l’informe, “era la de convidar tres candidats, però tan sols se n’hi presentava un”. A més, l’AVA al·ludeix a “indicis d’una possible connivència” amb els dos enginyers que es retiraven de la licitació, “atesa la identitat de domicili social i vinculació, i la manera d’actuar repetida en el temps de no presentar ofertes, això unit a la decisió municipal de cursar invitacions a licitadors que de manera repetida no es presenten als procediments”.

Sobre les adjudicacions en què Dolón i el regidor de contractació llavors, José Antonio Sánchez García, no es van abstindre, l’informe recorda que “el conflicte d’interessos té incidència directa en el procediment de licitació, quan suposa una infracció dels principis de la contractació pública i un falsejament real de la concurrència i la competència entre els licitadors”.

“La possibilitat que algun dels intervinents al llarg del procediment de contractació tinga alguna relació amb l’adjudicatari suposa un risc clar de parcialitat que hauria d’haver sigut eliminat”, abunda l’AVA. A més, en el cas dels contractes negociats sense publicitat, “l’absència de negociació implica la concurrència d’un vici de nul·litat”, conclou Antifrau.