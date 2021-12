L’Ajuntament de València relega la promotora Metrovacesa i dissenyarà un nou pla urbanístic per a Benimaclet

Acord entre Compromís i el PSPV, socis de Govern a l’Ajuntament de València, per a desbloquejar el programa d’actuació integrada (PAI) de Benimaclet, una de les qüestions que més ha tibat la relació entre tots dos partits en els últims mesos.

L’empresa municipal Aumsa dissenyarà i redactarà, per encàrrec de l’Ajuntament, el pla especial urbanístic del barri de Benimaclet. Així ho ha aprovat aquest matí la junta de govern local i ho ha explicat en roda de premsa la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, que ha afirmat que es farà “buscant el consens i l’acord amb totes les entitats del barri, tancant la inseguretat jurídica i desembossant la indefinició urbanística que arrossega aquest barri des de fa dècades”.

D’aquesta manera queda relegada a un segon pla la promotora Metrovacesa, que aglutina una gran part del sòl edificable i que va presentar el 2018 un projecte amb 1.300 habitatges rebutjat pel mateix alcalde Joan Ribó al juliol del 2020. Per aquest motiu, la companyia ha iniciat un litigi judicial contra l’Ajuntament.

La regidora espera i confia que aquest encàrrec a Aumsa “done solució per fi a l’espai que tenim pendent de desenvolupar al barri de Benimaclet”. Gómez ha afirmat que ja “quan en el seu moment vam decidir no admetre la planificació que havia posat damunt la taula l’agrupació d’interés urbanístic, ja vam aprovar un document de directrius en què enteníem que el desenvolupament d’aquesta zona de Benimaclet havia de complir uns objectius, que són els que ara desenvoluparà Aumsa”.

En aquest sentit, la vicealcaldessa ha anunciat que el nou pla “busca un model de ciutat compacte i policèntric, que permeta que Benimaclet tinga serveis de proximitat i tinga cobertes totes les necessitats en matèria educativa, sanitària, esportiva i social perquè, al capdavall, tinguem una ciutat a escala de vianant”.

La regidora ha deixat clar que “volem fugir del Benimaclet a dues velocitats, d’una banda un nucli històric i de l’altra l’edificació de torres tancades que no fan barri”. Sandra Gómez afirma que, per contra, “nosaltres volem un disseny que pose en valor la història i la identitat del barri i la seua vinculació amb l’horta”.

El nou pla, que haurà de ser dissenyat per un equip multidisciplinari format per un urbanista, un paisatgista, un expert en patrimoni cultural i un expert en dret urbanístic, haurà d’incloure, segons la regidora, “les xarxes de transport públic, la gestió sostenible dels recursos, la rehabilitació dels habitatges i el patrimoni cultural de Benimaclet i una mirada des d’una perspectiva de gènere”.

El pla especial de Benimaclet, que afecta 1.217.827 de metres quadrats, reservarà un 30% de les edificacions per a habitatge públic i un 10% per a lloguer assequible, reservarà espais per a horts urbans i mantindrà la tipologia modal i el règim d’altures per parcel·les i illes. Aumsa disposa ara de 12 mesos per a la redacció del projecte, que té un cost de 294.000 euros.

El vicealcalde, Sergi Campillo, s’ha mostrat satisfet amb aquest acord, que a més inclou “un procés participatiu per a saber les inquietuds i les necessitats dels veïns i veïnes”.

Quant a l’edificabilitat final que s’inclourà en el PAI, continua havent-hi discrepància entre Compromís i el PSPV. Si bé és cert que, tal com apunten fonts socialistes, els criteris del plec tècnic de l’acord estableixen que es manté tal com està establida, fonts de Compromís asseguren que és un aspecte que s’ha pactat i que s’abordarà més endavant, quan s’hagen tret les conclusions del procés participatiu i sempre abans que Aumsa inicie la redacció del projecte.